El compromiso social del Colegio de Médicos de Cádiz

Es sabido que la salud depende de muchos factores entre los cuales la atención sanitaria no es el principal. Cualquiera que ejerza la medicina percibe los diversos condicionantes actuales que intervienen en que los cuidados sanitarios sean más o menos eficaces. Los elementos económicos, ambientales y el estilo de vida son básicos para mantener una buena salud. También lo son las condiciones sociales de las personas, mereciendo en particular una consideración especial aquellos cuya vida y autonomía se encuentran disminuida o debilitada.

Formar parte de la profesión médica es mucho más que atender en centros de salud u hospitales a los pacientes o realizar investigaciones, muchos más que diagnosticar y tratar correctamente, es también adquirir un compromiso con toda la sociedad para garantizar que las personas sean atendidas en las mejores condiciones.

En un país avanzado sanitariamente como el nuestro, que cuenta con una medicina avanzada y cada vez más tecnificada, las carencias en los aspectos no estrictamente asistenciales clínicos se hacen más relevantes. Las necesidades y desigualdades sociales son un obstáculo importante para la salud de los ciudadanos. La profesión médica no debe ser ajena a esta situación. La equidad y la justicia social forman parte de las bases de la bioética médica y a ella nos debemos. Los determinantes sociales de la salud condicionan indefectiblemente el estado de salud y la esperanza de vida de una sociedad.

En base a estos hechos, el Colegio de Médicos de la Provincia de Cádiz tiene presente desde hace tiempo esta faceta por lo que mantiene actividades de protección social tanto para los propios colegiados que precisan ayudas como para los colectivos que la necesitan, dedicando una parte significativa de su presupuesto en diversas acciones. Desde hace años superamos con creces el mítico 0,7% de los ingresos por cuotas colegiales a ayudas sociales y de cooperación al desarrollo.

Con respecto a la propia colegiación, la atención al profesional de la medicina enfermo es una estrategia de soporte para el que lo precisa. Cuidar al cuidador es la base de cualquier atención. El Programa de Atención integral al Médico Enfermo (PAIME) lleva años de trayectoria conocida y avalada por los propios profesionales. También la colaboración con la Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial (OMC) cuenta con una histórica trayectoria para las ayudas a profesionales y familiares en situación de vulnerabilidad.

En el futuro se vislumbran nuevas necesidades para la colegiación, en particular las derivadas de los cambios que experimenta la sociedad destacando entre ellos la ayuda que puedan requerir aquellas personas que vivan solas, sufran limitaciones físicas o tengan dificultades en los autocuidados por diversos motivos. El Colegio de Médicos de Cádiz no puede mostrarse ajeno, por lo que emprenderá acciones que proporcionen cuidados y acompañamiento que faciliten y mejoren la vida de la colegiación que lo necesite.

El Colegio de Médicos de Cádiz pone especial énfasis en su vertiente de acción social hacia la ciudadanía de la provincia. La responsabilidad de la entidad hace que se preste una atención especial a aquellas áreas donde pueda estar más comprometida la salud de la ciudadanía por las dificultades que le afecten. En este sentido, no son menos importantes las acciones dirigidas hacia los colectivos más vulnerables. El Colegio convoca anualmente ayudas económicas directas para entidades de acción social. De esta forma se contribuye a la financiación de sus actividades con varios colectivos. Desde el año 2022 se han destinado más de 90.000 € en ayudas sociales a entidades como la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, Madre Coraje, Calor en la Noche, Proyecto Hombre, Fundación Vita, Fundación La Vicuña, Cáritas o Caballeros Hospitalarios. Durante el año 2025 las entidades apoyadas de esta forma han sido Ibermed, Manos Unidas, Asociación Victoria Kent y Fundación Enyanin por diferentes proyectos que han sido valorados positivamente y que fueron expuestos y comentados públicamente en un acto celebrado en el pasado mes de septiembre.

Por otro lado, las actividades de voluntariado social tienen su espacio en el Colegio de Médicos de Cádiz. Como reflejo de estas actuaciones, se organizan desde 2013 jornadas en las que diferentes organizaciones y personas exponen sus proyectos e intercambian información. En este sentido la labor del Colegio es la de darles visibilidad y permitir cierto grado de coordinación entre los participantes. En 2025 se han expuesto diferentes iniciativas en la atención a las personas sin hogar, un tema tan vigente y sangrante para la sociedad.

En definitiva, como queda expuesto, las actividades del Colegio de Médicos de Cádiz, como parte de su responsabilidad social, tienen una parcela de expresión de su compromiso social que está en sintonía con lo que es nuestra profesión.