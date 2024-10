La compañía de títeres La Tía Norica de Cádiz recibe un reconocimiento internacional

Cádiz/La veterana compañía de títeres La Tía Norica de Cádiz ha sido distinguida este año con uno de los certificados de reconocimiento por la Conservación del Patrimonio Titiritero, que otorga la Comisión de Patrimonio, Museos y Centros de Documentación de Unima Internacional.

Así, Pepe Bablé, director de la compañía, es la persona que ha nombrado el jurado para recibir una de estas distinciones que reconoce el trabajo de aquellas personas que, bien, han dedicado sus vidas a la protección divulgación y/o investigación del patrimonio de las formas titiriteras, o a aquellos jóvenes que están trabajando activamente protegiendo, difundiendo o desarrollando el patrimonio titiritero y que muestran una firme promesa de continuismo en la investigación y la expansión del patrimonio.

Así, en una carta dirigida a Bablé de la presidenta de la Comisión, se informa de que este comité considera "la gran contribución al conocimiento y apreciación del arte de la marioneta" realizada "a través de la preservación de la Compañía de la Tía Norica, una forma de marioneta patrimonio titiritero español". Una labor realizada durante 40 años, los años que lleva en activo esta formación que vino a recuperar a la compañía más que centenaria, y que el pasado año también le fue reconocida con la concesión del Maximino de Honor de los Premios Max.

Pero además del reconocimiento en sí mismo, cuya ceremonia de entrega tendrá lugar durante el Congreso de Unima en Chuncheon, Corea del Sur, la concesión del Certificado implica también una entrada en la Enciclopedia Mundial de la Marioneta (WEPA).

El jurado de los Certificados de Reconocimiento en el Patrimonio Titiritero está formado por Lucile Bodson (Francia), Kathy Foley (EEUU), Idoya Otegui (España), Dadi Pudumjee (India) y Nancy Staub (EEUU). Debemos recordar que los certificados fueron lanzados por Jacques Trudeau en 2015, siendo los primeros galardonados en el Congreso de 2016 Yaya Coulibaly, Danaye Kalenfei y Were-were Linking.

Además de la Compañía La Tía Norica, han sido reconocidos los españoles Betlem de Tirisiti; Pilar Álvarez, Xulio Balado, Comba Campoy, German Ermida, Anxo García and Xaime Iglesias ( Moreau o Demo/ Barriga Verde); Anna Valls Passola (MAE); Francisco J. Cornejo Vega; Toni Rumbau; el brasileño Antonio Joaquim de Santana (Master Calú/ Mamulengo); el francés Alain Lecuq (teatro de Papel); los indios Bhaskar Kogga Kamath (Karnataka, marioneta de hilo); Chithambara Rao (Tholubommalata, marionetas de sombras); Gunduraju (Karnataka, marionetas de sombras); Lakshmana Pulavar M (Tholpava koothu, marionetas de sombras); Puran Bhatt (Kathputli, marionetas de hilo) y Sadananda Pulavar (Tholpavakoothu, marionetas de sombras); los indonesios Professor I Nyoman Sedana y I Made Sidia; los italianos Giampaolo Bovone (Associazione Peppino Sarina/ Amici del burattino); Alfonso Cipolla (Istituto per i Beni Marionettistici e il Teatro Popolare); Roberta Colombo, Andrea y Mauro Monticelli (Casa delle Marionette); Paolo Comentale (Casa di Pulcinella); Piero Corbella Piero and Franco Citterio (Compagnia Carlo Colla); Sergio Ravasio (Fondazione Ravasio/ Museo del Burattino); Giuseppina Volpicelli (Centro Internazionale Podrecca-Signorelli); y Vittorio Zanella (Teatrino dell’Es/ Museo dei Burattini); los japoneses Tsujimoto Kazuhide; Nakauchi Masako; Minami Kimiyo; y Nishikawa Koryu V; los coreanos Daejin Eum; Ki-moon Nam; y Jeong-Im Park - Baltal (Obra de teatro tradicional coreana con títeres y máscaras de pie); el mexicano Alejandro Jara Villaseñor; los holandeses Elizabeth den Otter y Robin Erik Ruizendaal; el neozelandés James Webster (marionetas Maori); el portugués Jose Russo; y el hawaiano Charles Aulii Mitchell.