Cómo usar los nuevos contenedores de Cádiz: la basura siempre hay que depositarla dentro

Habrá a quien le parezca del todo innecesario un titular como este. Sin embargo, aunque resulte bochornoso, es del todo imprescindible en Cádiz, una ciudad que continúa estando sucia, muy sucia, extremadamente sucia pese a los planes de choque de limpieza y a los nuevos contenedores instalados hace nada por el Ayuntamiento. Y es que hay quien no se ha enterado aún de algo tan básico como que la basura hay que depositarla dentro y no fuera de los containers ni de los cubos. De nada sirve que se renueven los equipamientos si la falta de civismo de algunos, con especial incidencia entre quienes se deshacen de los residuos de algunos bares, restaurantes y obras, pero también de enseres varios, sigue convirtiendo a diario ciertos puntos de recogida en un auténtico vertedero.

Este es el caso de la batería de nuevos contenedores situada en la céntrica y transitadísima Avenida del Puerto, justo al pie del Edificio El Fénix, puerta de entrada a la ciudad de buena parte de turistas y visitantes y trayecto obligado si se va a coger el autobús. En torno a las 14:00 horas de la tarde de ayer, uno de sus extremos, concretamente, el entorno de los contenedores de papel y plástico, ya lo ocupaba una considerable montaña de basura compuesta, como puede comprobarse en la fotografía, por cajas de vino y vermut, de material de obra, envoltorios plásticos variados y hasta restos de sacos de cemento y yeso y cubetas de pintura, entre otras bolsas de basura incierta.

A partir de la tarde noche se van incorporando cajas, envoltorios y bolsas con todo tipo de residuos, fundamentalmente de un restaurante de comida rápida muy cercano. En este punto hay que decir que no todos los encargados de la limpieza de los establecimientos de restauración del entorno practican esa costumbre tan extendida en la ciudad de Cádiz de no depositar la basura dentro los contenedores. Hay quien cumple con su obligación, incluso después de una jornada agotadora de trabajo. Pero hay quien no.

Ya más tarde, a la montaña de basura se le van añadiendo el embalaje de un nuevo frigorífico, unas sombrillas rotas, unos palés, un ventilador escacharrado, una pantalla de TV que pasó a mejor vida, muebles desportillados y, a veces, hasta la ropa, los zapatos, las maletas y los efectos personales de alguien que se fue para nunca más volver. El panorama lo suelen rematar a última hora las gaviotas picoteando las bolsas de basura doméstica, desparramando los desperdicios de cocinas y cuartos de baño, una práctica carroñera cada vez más extendida entre estas aves, también en la vecina calle Plocia, precisamente por la misma razón: por no depositar los residuos dentro de los contenedores.

Puede que haya quien argumente que es que ni siquiera ahora hay suficientes contenedores. Y puede que sea cierto. Pero en este punto concreto de la ciudad del que hablamos, basta con abrirlos para comprobar que la mayoría de ellos no terminan llenos, ni siquiera hasta la mitad. Aunque sí que es cierto que un solo contenedor para papel y cartón en este punto de recogida es del todo insuficiente.

Este no es el único lugar de la ciudad donde los incívicos ciudadanos prefieren dejar la basura fuera que dentro de los contenedores. Cádiz Abandonada no deja de publicar en sus redes sociales otros casos como "el estercolero en torno a contenedores, los cuales están al máximo de su capacidad a las 21:00 horas, situados frente al número 12 de la Alameda Clara Campoamor" y en otras de Puertatierra, como la Granja de San Ildefonso o Doctor Herrera Quevedo. Hace unos días, vecinos de Bahía Blanca denunciaban, a través de esta misma plataforma "los horarios de recogida de basuras a 7:30 de la mañana, a las 12:00 del mediodía e incluso las 16:00 o más tarde durante los fines de semana, con los consiguientes perjuicios por malos olores". En otras zonas del casco histórico se trata de basura doméstica sin depositar en los correspondientes cubos comunitarios, como en el tramo de la calle Torre comprendido entre las calles Rosa y Solano y San Félix.