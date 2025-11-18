Comienzan los primeros trabajos para adecentar el Ayuntamiento de Cádiz

El mal estado de conservación que sufre el edificio donde reside el poder municipal de Cádiz, el Ayuntamiento, se ha traducido en el último año en diferentes e incómodos episodios como una serie de goteras en el interior del propio edificio y hasta, como ocurrió este mismo verano, desprendimiento de cascotes al exterior que llevaron a vallar una pequeña parte de la plaza de San Juan de Dios. Desperfectos que comienzan a ser atajados con el inicio de los trabajos de reparación en el inmueble.

Así, tal y como confirman fuentes municipales, desde el Área de Mantenimiento Urbano acaba de comenzar la primera fase de la intervención que tiene como protagonista a los soportales de entrada del Consistorio. Unas labores enmarcadas en el resanado de fisuras y pintado de la fachada que, eso sí, tendrá lugar después de las fiestas, ya que actualmente ya procede a adornar y poner las luces de Navidad.

Y aunque se ha optado por empezar las obras por la planta baja del edificio, muy pronto también encontrarán solución los pisos superiores ya que la, también anunciada, obra de la cubierta del Ayuntamiento de Cádiz está "a punto" de iniciarse, según confirman desde San Juan de Dios. Así, ya está firmada el acta de replanteo necesaria para acometer la reforma y, de hecho, la empresa adjudicataria de los trabajos -la chiclanera Leasan 2007- ya se ha puesto manos a la obra con los trabajos previos de la obra.

Se trata de una reforma importante -se adjudicó por 221.502,2 euros y con seis meses de plazo de ejecución- donde se efectuarán difrentes tareas de mantenimiento y conservación destinadas a evitar filtraciones de lluvia al interior del edificio que, además de las molestias causadas a los usuarios, contribuyen a su deterioro. Estas actuaciones se centran en el ámbito del edificio ocupado por el Área de Contratación, Secretaría y desván, donde se están produciendo numerosas filtraciones de agua de lluvia.

Por su parte, para los actuales trabajos de mantenimiento de los soportales y de resanado y pintado de la fachada tienen un presupuesto de 53.907,29 euros y un tiempo estimado de dos meses de obra.