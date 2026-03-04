Comienzan las obras para acabar con las filtraciones en el aparcamiento del Campo del Sur de Cádiz

Obras en el interior del aparcamiento del Campo del Sur de Cádiz.

El presidente de la empresa municipal de aparcamientos Emasa y concejal delegado de Movilidad, José Manuel Verdulla, ha señalado que ya están en marcha las obras de reparación de los forjados del aparcamiento del Campo del Sur.

Estos trabajos, que están siendo ejecutados por la empresa Modo Caste SL, tienen un presupuesto de 162.949,76 euros y un plazo de ejecución de nueve semanas.

Entre las actuaciones previstas están las del interior del aparcamiento, donde se repararán y reforzarán los elementos estructurales de hormigón armado, se revisarán, limpiarán y repararán los sumideros y canaletas de drenaje de pluviales, las juntas de dilatación y los paramentos verticales y acabados de pintura en las zonas de los huecos de ventilación.

Por otro lado, en los patinillos y huecos de ventilación se realizará una limpieza de material vegetal y residuos, se repararán oquedades y se ejecutará una impermeabilización con membrana elástica (poliuretano).

José Manuel Verdulla asegura que “estos trabajos eran muy necesarios dados los problemas de filtraciones que se producían en el interior de este aparcamiento, que quedarán subsanadas tras estas actuaciones”.