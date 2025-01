Esta fue la comida de la Princesa Leonor en un restaurante de Cádiz: "Emanaba felicidad con sus compañeros del Elcano"

Los tres días que la princesa de Asturias ha estado en Cádiz han dado para mucho. La heredera al trono pudo ir adaptando al barco en sus primero días a bordo del Juan Sebastián de Elcano realizando sus primeras maniobras que tendrá que hacer durante cinco meses y subiendo incluso por primera vez a uno de los palos, a casi 50 metros de altura, en una de las fotografías históricas que dejará su estancia en la ciudad. Pero también su visita ha dejado momentos de disfrute en las calles gaditanas, de ocio con sus compañeros y de probar la gastronomía que ofrece los alrededores del muelle gaditano, que no es poco.

Uno de esos momentos compartidos fue en el restaurante Salicornia el pasado viernes, en la calle Plocia. Tras volver de las visitas protocolarias en Cádiz y San Fernando, la princesa Leonor disfrutó con algunos de sus compañeros y sus familias mes en este establecimiento, que desde 2006 ofrece platos de "una rica tradición culinaria de la región y sorprendiendo con una propuesta donde el producto es el protagonista", como explican en su web.

Su cocinero Juan Höhr lleva varios días antendiendo a los medios de comunicación tras recibir su primera visita 'real'. "Me llamaron para reservar y me dijeron que eran once personas y que iba a venir la princesa, pero que no hacía falta que fuera una cosa extraordinaria, sino con toda normalidad", recuerda Hörh sobre la llamada que recibió para comer en su pequeño restaurante el viernes. "La verdad que fue un honor y una alegría poder compartir esta buena noticia", apuntaba. "Yo tampoco quería ser un plasta e intervenir en su rato pero al final pedí una fotografía al escolta y me afirmaron que sin problemas", recuerda. Fue entonces cuando aprovechó para darle las gracias a la hija de Felipe VI y la reina Letizia. "Gracias a vosotros, me dijo".

Antes, el dueño de Salicornia, pudo ver a una princesa totalmente intregrada con sus compañeros. "No me canso de decirlo, emanaba felicidad, tranquilidad, una normalidad total con sus compañeros. Ella estaba alegre, siempre sonriendo en este rato que compartió un día antes de embarcar", señala.

El menú

Los comensales se dividieron por un lado los familiares y por otro los guardiamarinas, con la princesa entre ellos. "Me acerqué y primero cogí la comanda para una parte y luego para los futuros oficiales". El menú que compartieron, según recuerda el cocinero, fue el siguiente: "Pidieron una tablita de quesos , gambas al ajillo, gyozas, tiradito de pez mantequilla, y mollejas de cordero", apunta. "Creo que no pidieron postre en la zona de los guardiamarinas, porque ellos tenían que volver al barco y me dijeron que esa parte de la mesa tenía un poco más de prisa".

Para Höhr y Salicornia esta visita ilustre ha sido una "alegría total". "Nosotros hemos recibido a gente conocida pero es la primera visita real, claro".

No es el único establecimiento hostelero que ha visitado la Princesa durante estas jornada. También ha trascendido que estuvo con una veintena de guardiamarinas en el 'Muelle 1', un bar habitual de la zona de Canalejas para compartir un apertivo o tomar algo en el denominado ahora como 'tardeo'.

Allí estuvieron al mediodía del jueves.Con sus uniforme de 14 botones y gorra, al igual que el resto de acompañantes, la princesa estuvo tomando algo y charlando animadamente ante la miradas de los curiosos que se daban cuenta de su presencia y con la seguridad cercana a su alrededor.

Como hizo su padre en su día, el Rey Felipe VI, en los ratos libres antes del inicio de un viaje de cinco meses, además de los distintos actos oficiales y primeras funciones en el barco, pasó tiempo de ocio con sus compañeros de promoción, un total de 75, y con los que ya tiene amistad de los meses que han pasado juntos en la Escuela Naval de Marín.

Ya el sábado, queda para la historia las imágenes de sus padres los Reyes, emocionados durante la despedida en el puerto de Cádiz.