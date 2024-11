Sin comercios en el barrio de Santa María en Cádiz: "El barrio no está muerto, lo han matado"

El barrio de Santa María ha ganado mucho con la rehabilitación de las fincas, mejorando la calidad de vida de los vecinos… de los pocos vecinos que quedan. Esta despoblación ha redundado negativamente en el paisaje comercial: sin clientes no hay tiendas. Y la falta de negocios es especialmente llamativa en la parte alta del barrio, de Santo Domingo hacia arriba.

Los establecimientos cerrados son una constante en calles otrora salpicadas de tiendas como Teniente Andújar. Casi en la esquina con Botica cerró no hace mucho una frutería y al lado, un ultramarinos.

Una voz autorizada para hablar del comercio de Santa María es Santi Lozano, que tiene una peluquería en Teniente Andújar. “Puedo ser ahora el comerciante más antiguo o casi, con 30 años aquí”, destaca. “Yo tenía esta manzana idealizada cuando me instalé. Había bares, peñas, cafeterías, un congelado, charcutería… en la zona había cocedero de marisco, panadería, tienda de ropa, relojería, perfumería, asador de pollos, sitio para comprar prensa, droguería… al lado de mi peluquería había hasta una imprenta. Ahora ya no queda nada”, lamenta.

Lozano habla de un barrio “despoblado”. “Te asomas a la calle y no hay más de diez personas. En esa casa de enfrente vivían 30 familias y ahora son cuatro por planta. ¿Cuándo ha cerrado en Cádiz un estanco-despacho de loterías? Pues en Teniente Andújar ha ocurrido eso”, argumenta.

¿Cuándo ha cerrado en Cádiz un estanco-despacho de loterías? Pues aquí ha ocurrido eso” — Santi Lozano - Peluquero

Santi Lozano sentencia: “El barrio no está muerto, lo han matado. Sin gente no hay comercios”. Y habla de otra calle que tuvo vida comercial como Mirador. “Es una calle empedrada, no la arreglaron, no pasa nadie y es complicada para carritos de niños chicos y de mayores”, apostilla.

Santa María llegó a tener una asociación de comerciantes, Ascobasan, con el entusiasta Antonio Septién a la cabeza. El colectivo dejó de existir hace poco.

En otras zonas del barrio, como la calle Jabonería, cerró una baguetería. La mayoría de los escasos negocios abiertos en la parte alta del barrio son de alimentación, como los dedicados al llamado desavío. Porque, para hacer una compra grande, solo está el supermercado El Jamón en la plaza de Las canastas. Otra alternativa es ir hasta la avenida, al Aldi.

Conforme el barrio desciende va llegando a sus límites, en su parte baja, va animándose el aspecto comercial. Es el caso de la propia plaza de Las Canastas, con un estanco, El Jamón, un taller de costura o la carnicería Jose. O Sopranis, con una tienda de ropa, María José, aunque la mayoría de los negocios son de alimentación y hostelería.

La ausencia de tiendas contrasta con el boom de la hostelería en la calle Plocia, auténtica fuente de negocios de Santa María desde hace una década.

"Nuestra pelea desde hace tiempo es que estos locales vacíos se conviertan en viviendas” — José Rodríguez - Presidente de la AVV Las Tres Torres

José Rodríguez, presidente de la asociación de vecinos Las Tres Torres, explica que “la gente joven no compra ya en los negocios pequeños. El bario ha mejorado en muchos aspectos, como la rehabilitación, que ha incrementado la calidad de vida de los vecinos, y la erradicación de la lacra de la droga, pero en el aspecto comercial el paisaje es desolador”.

El dirigente vecinal lamenta que hay “muchos locales vacíos. Y nuestra pelea desde hace tiempo con el Ayuntamiento es que estos locales se conviertan en viviendas”.

Para Rodríguez “da pena este barrio, le falta alegría. Llegó a tener 11.000 vecinos y ahora no llega ni a la mitad. Se vive en condiciones, pero no hay tiendas”. Al menos, y a diferencia del año pasado, Santa María tendrá la próxima Navidad tres calles con iluminación extraordinaria: Merced, Sopranis y Plocia.