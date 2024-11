Los comerciantes de extramuros planifican en Cádiz una ambiciosa campaña de Navidad

“ACEX se adelanta a los Reyes Magos”. Ese es el lema de la campaña de Navidad que ha presentado la Asociación de Comerciantes de Extramuros de Cádiz en la mañana de este martes en las instalaciones del Centro Cántabro, con el objetivo de atraer al mayor número de clientes con el señuelo de los regalos, las ofertas, los descuentos y una extensa programación para los niños y niñas.

La presidenta de ACEX, Alicia Reyes, explicó que será una campaña dedicada a los jóvenes, ya que se van a repartir 26 entradas platino para el festival Puro Latino que se celebrará en verano en El Puerto de Santa María, y que se podrán conseguir con los ‘rasca y gana’ que se entregarán en los comercios adheridos -que superan ya el centenar- por cada 20 euros de compra, “además de los regalos que nuestros socios aportan con un valor total de 2.000 euros, repartidos entre vales descuentos y descuentos por compra”.

Añadió que “con la colaboración del Ayuntamiento y de la propia asociación, que también destina regalos y premios, más de 10.000, con un valor de más de 16.000 euros”, entre los que destacan las entradas de Puro Latino o tarjetas bonobús.

Según detalló Marisa Ladera, técnico de ACEX, el viernes 20 de diciembre se iniciarán las actividades en la plaza de San Mateo, con una plataforma 360º, un taller navideño de adornos para el árbol y pintacaras. Estas actividades se repetirán el sábado 21 en las inmediaciones del parque de Varela. El lunes 23 la programación se trasladará a la plaza de Puntales, con la plataforma 360º y pintacaras, instalándose un cubo retroiluminado.

Las actividades se sucederán el jueves 26 en la plaza de Loreto, el viernes 27 en Santo Tomás con fotomatón, la visita de la Estrella de Oriente y animación; y el sábado 28, en avenida de Huelva. El lunes 30 en la plaza Pintor Clemente Torres en La Laguna se celebrarán, para los más pequeños, las preuvas, con actividades de 17.00 a 21.00. Todas estarán amenizadas con música y reparto de regalos.

ACEX volverá a instalar su mercadillo los días 15 y 22 de diciembre en la Glorieta Ana Orantes, de 12.00 a 16.00. Y por último el día 4 de enero, como fin de fiesta, en el Paseo Marítimo se celebrará un concurso familiar de juegos navideños con animación de 11.00 a 14.00.

“Encantadas” con la iluminación

La presdenta de ACEX, Alicia reyes, manifestó, sobre el alumbrado navideño, que “estamos encantadas. Fue una de las cosas por las que empezó ACEX. Por la oscuridad. Entendemos que cada uno tiene sus criterios y sus necesidades y sus cosas, pero un comercio sin luz y una ciudad sin luz es una ciudad triste, muerta. Tú no sales a pasear una ciudad sin iluminación de Navidad, sin un alumbrado en condiciones, porque tú no ves nada. Ya de por sí, con la arboleda que tenemos en Cádiz es imposible. Si encima le añades oscuridad, el comercio no se ve. Y de siempre, a ti te ha guiado la iluminación a los comercios".

Alicia Reyes incidió en la necesidad de “atraer lo que se ha perdido, que es atraer a la gente de la provincia. Cádiz es una ciudad preciosa. Y la gente de Cádiz, maravillosa. Yo creo que es necesario volver a lo que antes iba bien en la ciudad, que era atraer al público de dentro y de fuera”.

En la rueda de prensa estuvo el delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo, Daniel Sánchez, quien destacó el trabajo extraordinario y palpable”, así como la “constancia” de ACEX, “mirando por el pequeño comercio que necesita ayuda”. Sánchez explicó la subvención concedida por la Junta a ACEX para esta campaña navideña, dotada con 15.222 euros que sufragarán distintas acciones como la modernización de la APP para los clientes, la publicidad y promoción de la campaña en autobuses, la señalización comercial con placas y banderolas o la programación de actividades a realizar.

Por su parte, la edil de Comercio en el Ayuntamiento gaditano, Beatriz Gandullo, expuso que “la Junta viene a sumar y con el impulso del Ayuntamiento, redundará en los negocios que tanto lo necesitan y que tienen que generar economía en la ciudad”. Por último, hizo un “llamamiento” a los consumidores para que compren en sus barrios.