Navidad en el comercio del centro de Cádiz: música, descuentos, un Lego para los niños y un trineo de 12 metros

Cádiz Centro Comercial Abierto (CCCA) cree que el público, local y visitante, tiene muchas razones este año para visitar la capital gaditana en fechas navideñas. Para ello, además del esperado alumbrado municipal y las actividades propuestas por el Consistorio, los comerciantes del casco histórico han diseñado una campaña que busca incentivar las compras y apoyar al comercio local, en una Navidad que será "especial y cargada de luz", según palabras del presidente de CCCA, José Amaya.

En un acto celebrado en Listán Wine Tasca de la plaza de San Antonio, Amaya desgranó el programa, contando que el 23 de diciembre de 18.00 a 20.00 recorrerán las calles del centro un pasacalles de Papá Noel, abriendo paso la Asociación Filarmónica Ciudad de Conil a un trineo gigante de 12 metros. El cortejo, que saldrá de los alrededores del Mercado Central y acabará en San Juan de Dios, estará formado por familiares de los asociados en CCCA disfrazados de elfos.

Habrá además un concurso de escaparates para los comercios asociados en el que los premiados serán elegidos por los clientes, con obligatoriedad de elegir tres opciones, a través de un QR que habrá en los escaparates de los comercios participantes. El 6 de enero se conocerá al ganador, que conseguirá 600 euros, con 300 para el segundo y 150 para el tercero.

Entre el 10 y el 24 de diciembre los duendes de Papá Noel realizarán empaquetados gratuitos de regalos adquiridos en los negocios adheridos a CCCA y del 25 al 5 de enero serán los pajes de los Reyes Magos los que se encarguen de este cometido. Esta actividad se llevará a cabo en la plaza de El Palillero de lunes a jueves de 17.30 a 20.30 horas y viernes, sábados y domingos de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 21.00.

Niños y niñas tendrán una cita con las figuras de Lego en la plaza de Mina el 20, de 17.30 a 20.30, y el 21 de diciembre de 12.00 a 21.00. Asimismo, se repartirán 5.000 euros en vales para los clientes. José Amaya también quiso destacar el apoyo del colectivo que preside a la cabalgata de Reyes Magos de El Mentidero, que se ha convertido, a su juicio, "en la cabalgata del centro de Cádiz".

Acompañó a Amaya la teniente de alcalde de Comercio, Beatriz Gandullo, quien manifestó que "tenemos que tener la tranquilidad de que hemos hecho los deberes en tiempo y en forma. Desde luego, si ustedes se paran a mirar la programación que se ha hecho en conjunto con el Ayuntamiento, más las actividades propias que vienen a sumar a ese trabajo conjunto que ya habíamos presentado previamente, lo que viene a demostrar es que hemos hecho el trabajo, que tanto las asociaciones de comerciantes como el Ayuntamiento vienen trabajando muchos meses en que tengamos una Navidad próspera, que tengamos una Navidad que merezca la pena".

La edil explicó que "hace poco me preguntaban, ¿usted está haciendo la campaña de Navidad como recurso turístico? No. Nosotros hemos estado haciendo la campaña de Navidad para Cádiz, desde Cádiz para Cádiz y, por supuesto, para que nuestros consumidores de la Bahía nos pongan el foco como capital de provincia que somos y con los motivos que estamos dando, creo, para que la gente decida venir".

Gandullo añadió que "cuando nosotros decidimos programar, ustedes habrán visto que no hay nada improvisado, sino que se lleva trabajando mucho tiempo y decidimos programar para la ciudad de Cádiz, lo hacemos pensando en que ocurran muchas cosas. Obviamente que sea para los consumidores y para las familias gaditanas un atractivo y que salir a la calle sea un orgullo y no estemos pensando en qué hago con mis hijos, o si me voy a ir a San Fernando con todo mi respeto, a Chiclana o a Sevilla o a donde sea". "¿Significa eso que ahora los gaditanos no van a poder ver otras Navidades? No. Significa que creo que el gaditano debe estar orgulloso de su ciudad y que tenga motivos cada día para salir y disfrutar de una fecha tan mágica", apostilló.

Por último, la concejala deseó que la campaña "vaya bien para que los comerciantes tengan un invierno más desahogado, para poder trabajar el año de manera más tranquila y para que, por supuesto, el consumidor tenga siempre en mente que deberíamos de ser su primera oferta en la cabeza. Antes de acudir a ninguna plataforma deberían pensar si en su ciudad existe ese producto que se quiere comprar y venir y comprarlo. Si yo consumo en mi ciudad, genero empleo en mi ciudad, genero economía en mi ciudad y hago que mis negocios sigan con la baraja arriba".

La importancia del nuevo alumbrado navideño

José Amaya se refirió al nuevo alumbrado de Navidad, que contará con un destacado incremento en el presupuesto y en el número de calles iluminadas. "Puede influir y mucho. Será atractivo y la gente va a querer venir a Cádiz para verla iluminada. Y eso es importante para el comercio. Yo tengo muchas ganas de que llegue el 30 de noviembre para ver el alumbrado".

El presidente de CCCA recordó que "hay calles que ya hace muchísimo tiempo que no se iluminaban. Y por fin se ha ampliado bastante la cosa".