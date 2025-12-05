El Colegio de Médicos de Cádiz hace un llamamiento a la tranquilidad sobre la evolución de la gripe

El Colegio de Médicos de Cádiz (COMCADIZ) hace un llamamiento a la tranquilidad y a la responsabilidad de la población ante la evolución que pueda seguir la incidencia de las infecciones respiratorias agudas en las próximas semanas.

El COMCADIZ ha querido incidir en la importancia de la vacunación frente a la gripe y la COVID-19 de la población en general y en mayor grado de los grupos diana que presenten mayor riesgo de complicaciones y de cuadros graves así como de las personas que conviven con ellas, de embarazadas, personas mayores de 60 años y del personal sanitario y sociosanitario. Frente a la gripe es también recomendable la vacunación de la población infantil comprendida entre los 6 y los 59 meses.

En el escenario actual resulta especialmente necesario adoptar las esenciales medidas de uso sistemático de mascarillas por parte de personas que presenten síntomas, valorando en particular el riesgo añadido de contacto y contagio a personas especialmente vulnerables, inmunodeprimidas y con patologías de base. Ante un escenario que puede ser cambiante, el Colegio de Médicos insta a la población a seguir exhaustivamente las recomendaciones que las autoridades sanitarias determinen en cada contexto.

El Colegio de Médicos recomienda extremar las medidas de higiene respiratoria y de manos y llama a la población a seguir las pautas de salud que partan únicamente de fuentes autorizadas.

El COMCADIZ ha recordado que ya está abierta la campaña 2025-2026 de prevención de la bronquiolitis por el virus respiratorio sincitial (VRS) para menores de 6 meses. El VRS es la causa más frecuente de bronquiolitis y provoca el 70% de los ingresos hospitalarios de lactantes, con especial incidencia en los meses de otoño y de inverno.

209.000 personas se han vacunado frente a la gripe en la provincia de Cádiz

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha reiterado su llamamiento a que los andaluces pertenecientes a los grupos diana acudan a vacunarse frente a la gripe y la Covid-19 antes de que la comunidad alcance su pico epidémico. Sanz ha advertido de que "la incidencia de la gripe sigue en ascenso", después de que la tasa andaluza de síndrome gripal aumentara en la última semana de 5,7 a 10,5 casos por cada 100.000 habitantes.

Aunque ha precisado que "todavía estamos por debajo del umbral epidémico, fijado en 20 casos por cada 100.000 habitantes", el consejero ha subrayado que Andalucía ya ha puesto en marcha medidas preventivas. Entre ellas se incluye la recomendación del uso de mascarillas en hospitales y centros sanitarios y sociosanitarios, tanto públicos como privados, junto con otras actuaciones dirigidas a reforzar la preparación ante posibles repuntes.

Asimismo, ha apuntado que los centros sanitarios de la comunidad permanecen en fase 0 del Plan de Alta Frecuentación, lo que refleja que la situación actual se encuentra dentro de los parámetros habituales para esta época del año.

El consejero ha insistido en que la mejor herramienta disponible para frenar la circulación del virus y reducir las hospitalizaciones es la vacunación. Ha agradecido la responsabilidad de los 1.686.811 andaluces que ya han recibido la vacuna antigripal y ha reconocido la implicación de los profesionales sanitarios, especialmente de enfermería, en el desarrollo de la campaña.

Cádiz se sitúa entre las provincias con mayor avance en vacunación, con 209.250 personas ya inmunizadas frente a la gripe. En la jornada sin cita celebrada el pasado miércoles en Andalucía, 51.918 personas recibieron la vacuna en un solo día, lo que supone un incremento del 150% respecto a los días anteriores, cuando la media rondaba las 20.000 dosis.

En cuanto a la inmunización frente a la Covid-19, en la provincia de Cádiz se han vacunado 85.884 personas desde que comenzó la campaña actual del Plan de Vacunación.

El consejero ha destacado también los excelentes resultados obtenidos en la protección de los más pequeños frente al virus respiratorio sincitial (VRS), principal causante de la bronquiolitis. En Cádiz han sido inmunizados 4.589 bebés nacidos desde el 1 de abril, lo que equivale a una cobertura del 94,8%, una de las más altas de Andalucía. En toda la comunidad, 36.784 bebés han recibido el anticuerpo nirsevimab, alcanzándose un 94,3% de cobertura.