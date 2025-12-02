El Colegio de Farmacéuticos de Cádiz rinde homenaje a sus miembros más ilustres

El Colegio de Farmacéuticos de Cádiz ha celebrado los actos en honor a la festividad de su patrona, la Inmaculada Concepción, en una jornada que ha tenido lugar en Cádiz y que ha servido para homenajear y reconocer a los farmacéuticos gaditanos más destacados por sus trayectorias profesionales y sus años de trabajo y dedicación al servicio de la mejora de la salud de la población en la provincia gaditana.

Los actos han contado con la participación de la delegada de Salud, Juventud, Infancia y Artesanía del Ayuntamiento de Cádiz, Gloria Bazán; la delegada territorial de Sanidad de la Junta de Andalucía, Eva Pajares; el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos (CACOF), Antonio Mingorance; y el presidente del Colegio de Farmacéuticos gaditano, Alberto Virués; así como el resto de la Junta de Gobierno de la corporación.

En la jornada se han entregado las insignias de oro y plata a aquellos farmacéuticos gaditanos que han cumplido los 40 y 25 años, respectivamente, de colegiación, y también se ha realizado el juramento deontológico por parte de los nuevos profesionales de Farmacia que se han incorporado como colegiados en este último año.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada ha sido la entrega del máximo reconocimiento que el Colegio de Farmacéuticos de Cádiz otorga cada año a uno de sus miembros, el 'Premio Juan B. Chape', que este año celebra su XXXVIII edición y ha sido para Bernardo Costales Pérez, farmacéutico comunitario en El Puerto de Santa María y miembro de la Junta de Gobierno del Colegio durante 10 años, en los que ejerció seis años como vicepresidente. Esta distinción se le ha concedido en reconocimiento por su trayectoria de trabajo, esfuerzo y dedicación a la corporación gaditana y a la profesión farmacéutica en general, ya que también estuvo muchos años ligado a varias cooperativas de distribución farmacéutica, como XEFAR, y a CEDIFA (Central de Devoluciones Farmacéuticas), de las que fue presidente en ambas.

Igualmente, como es costumbre con motivo de la festividad de la Patrona de los farmacéuticos a profesión farmacéutica, ha tenido lugar la entrega de otra de las distinciones más especiales del Colegio gaditano, el homenaje al 'Colegiado Decano del Año', reconocimiento que ha recaído en 2025 en Antonio Morillo Crespo, en reconocimiento a su destacada contribución a la farmacia de Cádiz y Andalucía y a la defensa de sus intereses desde los órganos colegiales de representación.

Licenciado en Farmacia por la Universidad de Granada e inspector farmacéutico por oposición, Antonio Morillo Crespo fue presidente del Colegio de Farmacéuticos de Cádiz durante más de diez años, desde 1994 hasta 2004, desarrollando una importante labor en el desarrollo y evolución de la farmacia en la provincia gaditana y en la comunidad andaluza en general. Fue vicepresidente del Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos (CACOF) y protagonista importante en la constitución de la Federación de Colegios que fue el germen del Consejo Andaluz. También tuvo una importante trayectoria en el ámbito cultural y político, siendo alcalde de la localidad de Vejer de la Frontera durante varias legislaturas y diputado a las Cortes desde el año 1979 hasta 1982, además de diputado provincial desde 1982 hasta 1986. Asimismo, ha sido consejero del Consejo Social de la Universidad de Cádiz.

El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Cádiz, Alberto Virués, destacó que “es un honor y una satisfacción entregar estos reconocimientos a Antonio Morillo y Bernardo Costales, que son todo un ejemplo de esfuerzo y dedicación para todos los que formamos parte de la farmacia gaditana, y que son el mejor espejo y ejemplo a seguir para las nuevas generaciones de farmacéuticos”. Asimismo, señaló que “en sus trayectorias profesionales no sólo han demostrado su compromiso y responsabilidad con el avance y desarrollo de la profesión farmacéutica desde diferentes ámbitos de actividad, sino también en defender los intereses de todos los farmacéuticos gaditanos y en fomentar la colaboración con las administraciones públicas para contribuir a mejorar el servicio que ofrecemos a la sociedad y, sobre todo, a mejorar la salud y el bienestar de los pacientes y de toda la población de la provincia de Cádiz en general”.

Por último, Alberto Virués aprovechó los actos para realizar un balance de la actividad del Colegio de Farmacéuticos durante este año 2025, en el que destacó los importantes avances realizados en la farmacia de Cádiz en este último año, como el fomento y la potenciación de los vínculos de colaboración con las administraciones públicas y otras entidades e instituciones de referencia del ámbito sanitario, social y educativo, así como con las asociaciones colectivos de pacientes, con el objetivo último de ofrecer una respuesta más completa e integral en la prestación farmacéutica y en la atención y mejora de la salud a los gaditanos.

Entre los principales hitos y actividades desarrolladas en 2025 el presidente del Colegio subrayó la apuesta por la formación y actualización continua de conocimientos de los farmacéuticos de Cádiz, a través de numerosos cursos y seminarios; los avances en la implantación de los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales en las farmacias comunitarias de la provincia, mediante iniciativas como la 3ª Jornada de Servicios Profesionales Farmacéuticos, o el desarrollo de nuevos proyectos como el proyecto Post-Ictus en Cádiz, en colaboración con otras entidades, que pretende mejorar la atención y el seguimiento de pacientes que han sufrido un ictus, implicando activamente a la farmacia comunitaria como agente sanitario clave en el proceso de recuperación. Asimismo, puso en valor el desarrollo de la iniciativa “Farmacia, Espacio Seguro” a través de nuevas reuniones con mancomunidades y ayuntamientos de la provincia, y la participación en diversas ferias de la salud en Cádiz, Jerez y Algeciras, para potenciar en los ciudadanos aspectos como el cuidado de la salud y la prevención, los hábitos de vida saludable, la educación sanitaria o el uso responsable de los medicamentos.