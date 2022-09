El colegio Las Esclavas suspende las clases este viernes por el derribo de la iglesia

El colegio Las Esclavas suspenderá este viernes las clases. Está previsto que durante la jornada continúen los trabajos de demolición de la iglesia, tras el desplome del techo en la mañana de este jueves, y se aconseja que ni alumnos ni personal estén durante los mismos en el centro.

Así lo ha comunicado la dirección del colegio a las familias, esperando que la jornada lectiva vuelva a la normalidad el próximo lunes, una vez acaban las labores de derribo controlado que está realizando una empresa especializada contratada por las religiosas.

"Nos comunican que las zonas seguras del colegio lo siguen siendo, pero es preferible que durante la demolición no haya no haya alumnado ni personal dentro del colegio", apuntan en el comunicado. Estaba previsto que se terminaran los trabajos en la tarde de hoy, explican, pero no será posible.

Desde el equipo directivo del centro agradecen "enormemente" todo el apoyo recibido y "las muestras de cariño". "Queremos hacer especial mención a todo el equipo de bomberos, técnicos del ayuntamiento, policías y a nuestro técnico, por su excelente trabajo y el acompañamiento recibido en todo momento". "Hoy ha sido un día muy triste para toda nuestra comunidad educativa y la congregación de las Esclavas".

Los trabajos

La demolición de la fachada ha comenzado esta tarde sobre las cinco menos cuarto. El muro había quedado inestable tras el derrumbe del techo a primera hora de esta mañana. Numerosos curiosos se han acercado a ver este momento, que está llevando a cabo por una empresa de demoliciones y con efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos y la Policía Local en la zona, que está acordonada. El tráfico en el carril más cercano al edificio sigue cortado, así seguirá de momento.