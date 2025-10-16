El Colegio de Arquitectos de Cádiz presenta un encuentro en torno a la vivienda social asequible en ExpoConstruye

El Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz participa un año más en el mayor escaparate de la construcción a nivel provincial y andaluz, la feriaExpoConstruye, con el encuentro ‘Hacia una vivienda social asequible’. En el marco de su estand en el recinto ferialestarán expuestas tanto la información relativa al nuevo Servicio de Apoyo a Licencias (SAL), como la correspondiente al sello de compromiso con la sostenibilidad.

El recinto XPO Arena acoge este jueves la jornada que el Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz ha organizadoen torno a la situación actual de la vivienda social en España con la participación de los expertos Anselmo Menéndez, subdirector general de Política y Ayudas a la Vivienda del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno de España (MIVAU), que disertará sobre ‘El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030’, a partir de las 10.00 horas. Le seguirá José María López Cerezo,director gerente de la Agencia Pública Administrativa Local del Instituto Municipal de la Vivienda, la Rehabilitación y la Regeneración Urbana del Ayuntamiento de Málaga, que hablará de ‘La Vivienda: Diagnóstico de la situación y necesidades de reformas’, mientras que el director del Instituto Metropolitano de Promoción de Suelo y Gestión Patrimonial del Área Metropolitana de Barcelona (IMPSOL), José María Borrell, cerrará el turno de intervenciones con la ponencia ‘Creando comunidades y cambiando mentalidades’. La Jornada se cerrará con un coloquio con los ponentes y el público asistente moderado por la decana del Colegio, Paula Vilches.

El resto de la actividad informativa gira en torno al firme compromiso del Colegio de Arquitectos de Cádiz con la construcción sostenible en todos los sentidos, tanto en el mensaje que se transmite, como en la propia concepción y diseño de este espacio.

Para ello toman como referencia el trabajo que desarrollan al frente de la Oficina de Apoyo a la Rehabilitación del Colegio de Arquitectos de Cádiz, que asesora en materia de rehabilitación energética, así como en el Sello de Compromiso con la Sostenibilidad ‘Arquitectos en Verde’, que sigue sumando años de experiencia, y que se trata de una herramienta que mide el grado de compromiso sostenible de los proyectos visados para, de este modo, construir con una mayor responsabilidad medioambiental.

Como en años anteriores en el montaje del estand se ha priorizado el uso de elementos y estructuras completamente recicladas y reutilizadas, volviendo a incorporar las telas cristalizadas del Pabellón ‘La Sal’, que ganó en 2024 el Primer Premio del Festival de Arquitectura Urbana TAC de San Fernando, a lo que suman la incorporación de un entorno vegetal que será reaprovechado.

Expoconstruye, que se celebra los días 15 y 16 de octubre, es la Feria Profesional de la Construcción de la Provincia de Cádiz que durante dos jornadas intensas de trabajo reúne a los principales agentes del sector, con más de un centenar de empresas y expertos, consolidando a Jerez y a la provincia de Cádiz como el gran punto de encuentro de la construcción andaluza.