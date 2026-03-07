El Colegio de Arquitectos de Cádiz celebra el 8-M con la proyección de ‘Ellas en la ciudad’ y la reflexión del papel de la mujer en la arquitectura

El Colegio de Arquitectos de Cádiz participará en los actos del Día Internacional de la Mujer con la puesta en marcha de una jornada especial dedicada a reflexionar sobre la presencia y la aportación de la mujer en la arquitectura y en la sociedad, con la proyección del documental Ellas en la ciudad, dirigido por la arquitecta y cineasta Reyes Gallegos, que intervendrá junto a otras arquitectas con destacadas trayectorias profesionales en el conversatorio posterior titulado ‘Ellas en la arquitectura’. Una iniciativa que tendrá lugar el martes, 10 de marzo, en el salón de actos del Colegio gaditano, a partir de las 16.30 horas.

El encuentro contará con la presencia de la propia Reyes Gallegos, doctora arquitecta y directora de cine; Sol Cruz-Guzmán, arquitecta y diputada nacional; Isabel Suraña, arquitecta y presidenta del Consejo Andaluz de Colegios de Arquitectos; y Mar Herrera, arquitecta y fundadora del estudio Urban Asymmetry, quienes a partir de este documental dialogarán y compartirán sus experiencias y reflexiones sobre la visibilidad de las mujeres en la profesión, en el ámbito arquitectónico y urbano, así como sobre su contribución en la construcción de una sociedad más inclusiva. Presentará el acto la decana del Colegio de Arquitectos, Paula Vilches, y moderará la sesión la vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Arquitecto, Pilar Gallego.

La cinta Ellas en la ciudad pone el foco en las primeras mujeres que habitaron los barrios de la periferia de Sevilla. A través de sus testimonios, la obra muestra cómo estas mujeres han sido un pilar fundamental en la construcción y sostenimiento de una ciudad que, en muchas ocasiones, les ha dado la espalda.

A través de instantáneas de la vida cotidiana de Juana, Victoria, Natividad, Toñi y María Dolores, se muestra cómo el diseño del espacio urbano se ha olvidado de sus necesidades y de la realidad de los vecindarios, en los que se desloman trabajando y batallando por el bien común. Sus relatos abordan cuestiones como el género, los cuidados, la educación, el urbanismo y las luchas sociales, así como los logros alcanzados a lo largo de décadas. Testimonios que constituyen una valiosa fuente para comprender el patrimonio cultural de nuestro país y la transformación que han experimentado nuestras ciudades durante los últimos 50 años.

Ellas en la ciudad ha sido distinguido por el Ministerio de Cultura como contenido especialmente recomendado para el fomento de la igualdad de género.