El Colegio de Arquitectos de Cádiz abre su tradicional Mercado de Arte navideño

El Colegio de Arquitectos de Cádiz abre un año más sus puertas al Mercado de Arte de Navidad con una colección artística producida por más de cincuenta creadores, que han reunido un centenar de piezas para la ocasión.

Una espectacular escultura de dos metros que adopta la forma de un árbol y sus ramas en acero inoxidable de Sylvain Marc, el artista asentado en La Línea de la Concepción al que este año se dedica el evento junto al pintor también linense Pepe Cano, da la bienvenida al visitante en el patio de la sede colegial, en la plaza de Mina de Cádiz, que en esta nueva edición dispone de obras de todos los formatos y expresiones de una variedad artística infinita, con creaciones que se antojan ideales para regalar en estas entrañables fechas. Junto a otras piezas escultóricas de Sylvain Marc, Pepe Cano exhibe un colorido y llamativo cuadro que refleja la escena de unos paseantes por la orilla del río Hudson en Nueva York.

Fotografías, grabados, creaciones digitales, escultura, pintura, acuarelas etc. dan forma a la consagrada propuesta de la que participan tanto artífices muy conocidos, como otros emergentes y noveles. Entre ellos figuran Fernando Devesa, Candi Garbarino, Liviana Leone, Laura Manzano, Alberto Millán, Pedro Macías, Pedro Sánchez, José Dodero, Sr. Raulito, Jorge Boccardo, Wolfgang Ambrosy, Manuel Olivas, J.M. Medina, Isabel Ortuño, Requejo, Raúl Zarzuela, Alfonso Barrera, Ana Pellón, Inma Fernández, Antonio Asensio, Enma Lápiz, Carmen Lupión, Anabel Flores, Nanóperez, Marisa Bascuñana, Juan Camacho, Pilar López, Miqui Troncoso, Momo Puente Piazza, Antonio Álvarez del Pino, Ángel Olivera, Enrique Cabanillas, Cristina López, M.ª Antonia Colón, Amy Valentine, José Flor, Roberto Barba, Alfonso Arenas, Fritz, Juan Escors, Amalia Quirós, Mariví Sáenz, Alexandra Chauchix, Aurelio Montes (Aucreaciones), Emmanuel Grunstein, Joaquín Coronilla, Manuel Ortega, Karmen Enderes y La Gata Editorial.

Alfonso Arenas es el comisario del mercado navideño más antiguo de la ciudad, articulando una vez más esta propuesta dispuesta ordenadamente en cajones, a modo de escaparates de los artistas participantes. La inauguración del encuentro artístico, que se prolongará hasta el 5 de enero, contó con la presencia de la decana del Colegio de Arquitectos de Cádiz, Paula Vilches, así como numerosos artistas y público.

Un mercadillo con historia

El origen del Mercado de Arte se remonta a 1989, que fue el primer evento gaditano de estas características que se organizó en la desaparecida galería Melkart. Posteriormente fue el Colectivo Arte 90 quien se hizo cargo de la cita, primero en el Callejón del Tinte y, después, en el Centro Cultural Palillero o Diputación de Cádiz. Culminó este periplo a partir del año 2010, llevando Alfonso Arenas la dirección del Mercado en solitario desde el año 2010, en el Colegio de Arquitectos de Cádiz, en la plaza de Mina, donde actualmente se celebra el encuentro.

Horarios de apertura: De lunes a sábado, de 11.30 a 14.30 horas y de 17.30 a 21.00 horas. Domingos, de 11.30 a 14.30 horas. 24 y 31 de diciembre abierto sólo mañana y 25 de diciembre y 1 de enero, cerrado.