El colegio Argantonio de Cádiz pierde una unidad de Infantil de 3 años

La falta de alumnos, consecuencia del brusco descenso de la natalidad en la capital gaditana, venía afectando sobre todo a la escuela pública, que es la que más ha sufrido los recortes de líneas por parte de la Consejería de Desarrollo Educativo. Pero este problema demográfico ya se deja notar en los colegios concertados. Es el caso de Argantonio, que para este curso que acaba de comenzar ha perdido una unidad de las dos con las que contaba en Educación Infantil de 3 años.

José Manuel García Gil, director de este centro, el único concertado aconfesional de la ciudad, confirma que en marzo, durante el proceso de escolarización, el colegio ofertó 50 plazas para dos unidades de 3 años, como venía haciendo estos últimos años, aunque conviene recordar que llegó a tener hasta tres líneas en este curso. “Hemos completado una clase con 25 alumnos, el máximo de ratio. Nos hemos quedado a las puertas, pero ese número no da para abrir otro aula”, confirma García Gil sobre la decisión de la Dirección General de Planificación de la Consejería.

García Gil asume la pérdida de la unidad, esperando recuperarla el próximo curso ofertando, si se le permite, de nuevo 50 plazas, aunque es consciente de la dificultad y espera los beneficios que en el futuro pueda traer bajar la ratio a 22 pupitres.

De momento, la supresión de esta unidad provoca el despido de un docente. Esta eliminación de unidades en 3 años la han sufrido últimamente otros colegios concertados de la ciudad, en algunos casos posteriormente recuperadas.

Argantonio queda a la espera de poder reintegrar esa unidad a su oferta, “apostando por nuestro proyecto educativo, no nos queda otra”, concluye el director.

El poeta José Manuel García Gómez, padre del actual director, fundó este centro en 1970 en la calle 24 de Julio, con 116 alumnos de la entonces Educación General Básica (EGB). Con el tiempo se ha convertido en un referente educativo en la ciudad.