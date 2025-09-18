Colecta de sangre el lunes 22 en el estadio Nuevo Mirandilla

Tras la época estival, la Red Andaluza de Medicina Transfusional, Tejidos y Células, dependiente de la Consejería de Salud y Consumo, continúa recordando las necesidades de sangre en los centros sanitarios, que se agudizan tras periodos vacacionales, cuando suelen bajar las reservas. Por ello, a través de su Centro de Transfusión de Tejidos y Células (CTTC) en la provincia, y en colaboración con el Cádiz CF Fundación, se ha organizado para el próximo lunes 22 de septiembre una colecta de sangre en el Estadio Nuevo Mirandilla bajo el lema ‘Comparte la sangre cadista que corre por tus venas’.

La jornada de donación se desarrollará en horario de mañana y tarde, para facilitar la accesibilidad de todas aquellas personas que quieran tener un gesto solidario, concretamente, de 10.00 a 14.00 y de 17.30 a 21.30 horas. Para convertir el palco de autoridades del estadio del Cádiz CF en punto de donación de sangre por un día, el CTTC trasladará a cuatro médicos, seis enfermeros y dos celadores conductores.

La delegada territorial de Salud y Consumo, Eva Pajares, ha agradecido al Cádiz CF Fundación su apoyo, “ya que no es la primera vez que responden a nuestra llamada para organizar este tipo de iniciativas”. De hecho, este mismo año, el Nuevo Mirandilla ya acogió una colecta el pasado enero.

Pajares ha animado a aficionados y población en general a que se conviertan en donantes “del único medicamento que no se puede fabricar”. Para poder garantizar el abastecimiento se necesita la donación de 180 bolsas de sangre diarias; “durante el periodo estival ha descendido el número de donaciones y para estas fechas es necesario contar con unas reservas con el fin de que a nuestros enfermos no les falte toda la sangre que necesiten. Y esto no lo podemos conseguir sin la colaboración de la población”, ha apostillado.

Los requisitos para poder donar sangre son sencillos, tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos, y sentirse sano. Es obligatorio acudir con el DNI o documento que les acredite. Es conveniente no ir en ayunas. La donación de sangre es un proceso seguro, atendido por personal sanitario especializado. Antes de la extracción se realiza una entrevista y un reconocimiento médico básico al donante.

Los varones pueden donar sangre hasta 4 veces al año y las mujeres 3, con un intervalo mínimo de 2 meses entre donación y donación. Los donantes específicos de plasma pueden acudir cada 15 días. Es imprescindible abstenerse de hacer deporte 2 horas antes de donar y 24 horas tras la donación.

En los primeros siete meses del año, se han registrado en la provincia de Cádiz un total de 18.516 donaciones. La delegada territorial quiere reconocer este “gran esfuerzo” de la ciudadanía e invitar a quienes aún no lo han donado, a sumarse a este acto solidario que salva vidas. “Donar sangre es un gesto sencillo, seguro, que no dura más de 20 minutos y que puede beneficiar a tres personas”, ha concluido.

Puntos de donación e información útil

Toda la información sobre los lugares y horarios de colectas y webs y redes sociales de los centros de transfusión de Andalucía se encuentra en la web del Servicio Andaluz de Salud. Otra opción es acceder a la app Dona Sangre Andalucía, la aplicación oficial de la Red de Centros de Transfusión Sanguínea de la sanidad pública andaluza.

Hoy jueves 24 se puede donar sangre en Zahara de la Sierra, Medina Sidonia (ambas en horario de tarde) y Puerto Real, en horario de mañana. El viernes 25, de 17.30 a 21.30 horas, repite Medina, y se suman Algeciras y El Puerto.

Además se puede donar en los puntos fijos del CTTC en los hospitales universitarios de Jerez (de lunes a viernes laborales de 9.00 a 14.30 horas) y Puerta del Mar de Cádiz (de lunes a viernes laborales de 9.00 a 15.00 horas). Para donar plasma se puede reservar cita en el 956033120.