La coincidencia del Carnaval y el puente del Día de Andalucía elevan al 92% la ocupación en Cádiz

La coincidencia este año del puente por el Día de Andalucía y el inicio del Carnaval de Cádiz en la calle tras la Gran Final del COAC este viernes 28 de febrero ha propiciado una mejora en los datos de ocupación previstos en los hoteles de la capital respecto a 2024, superando el 92% el sábado 1 de marzo, unas cifras que vaticinan otro buen carnaval en la provincia, siendo además el primer gran evento turístico que acoge este territorio.

En declaraciones a Europa Press, Antonio de María, presidente de la Federación de Hostelería de Cádiz (Horeca), ha señalado que "en principio" los datos previstos son "buenos" aunque con vistas a que mejoren en los días que restan hasta el puente con las reservas "de última hora", sobre todo en las localidades más próximas a la capital, que pueden verse beneficiadas del lleno que está experimentando Cádiz.

En ese sentido, ha aventurado que "algo habrá todavía" en estancias como viviendas turísticas, advirtiendo además que la ocupación "de momento está alta". De hecho, según la plataforma de reservas online Booking, el 92% de los alojamientos ya no están disponibles en su web para este largo fin de semana, y la ciudad ha registrado un aumento del "557%" en las búsquedas en esta web para el carnaval de Cádiz.

Aunque estos buenos datos que se esperan para el primer fin de semana del Carnaval de Cádiz no pueden predecir aún un si la provincia volverá a vivir un año "histórico" en materia de turismo, el presidente de Horeca sí los ha valorado respecto al pasado, argumentando que estas cifras estimadas indican que "seguimos la misma línea de crecimiento" de carnavales anteriores, algo que hace suponer que esta dinámica al alza no varíe.

"Lo que tenemos es un hecho: la gente quiere fiesta y quiere divertirse", ha afirmado Antonio de María, quien ha señalado al "nubarrón" de la lluvia como la invitada no deseada al carnaval que puede "deslucir" esta fiesta y la previsión turística. "Parece que da un poco de agua, no sabemos si eso se confirmará o no, pero puede venir a deslucir todo eso", ha comentado.

Lo que sí que ha dejado claro es que Cádiz va a tener "el carnaval que se merece", valorando de forma positiva el alumbrado especial que el Ayuntamiento de la capital ha diseñado para estas semanas de fiesta, con exhornos propios del carnaval que alcanzará a más de 60 calles de la capital.

Cádiz, al 92% de ocupación

En cuanto a los datos de ocupación, en la ciudad de Cádiz Horeca estima que llegue al 92% el sábado 1 de marzo, y estando entre el 76% y el 72% el viernes y el domingo. Esto supone que el día de la Gran Final en el Teatro Falla, el viernes 28 de febrero se mejore en cuatro puntos porcentuales las reservas en los hoteles de la capital respecto al año pasado. En general, la media de los cuatro días --entre el viernes y el lunes 3 de marzo, festivo local-- se sitúa en un 77% de ocupación.

La localidad de San Fernando, que también inicia este fin de semana su carnaval, prevé por el momento un lleno del 90% durante el puente, estando el sábado y domingo en el 96% y el 91%, respectivamente. Para el viernes 28 de febrero y el lunes, esta ocupación se estima en el 84% y el 89%.

Esto supone que la ciudad isleña puede ser la que mejores datos hoteleros tenga este puente en la comparativa con Cádiz, Jerez y El Puerto de Santa María, que se sitúan de media entre el 76% y 74%, respectivamente.

La ciudad jerezana, que además acoge estos días el 29 Festival de Jerez con espectáculos diarios en diversos escenarios, tendrá el viernes y el sábado sus mejores días de ocupación, superando el 93% y el 97% de reservas en sus hoteles. Ya el domingo y el lunes bajarán al 55%.

Por último, El Puerto de Santa María iniciará el puente por el Día de Andalucía con un 67% de ocupación para ir aumentando progresivamente el sábado y el domingo al 74% y al 81%. Ya el lunes, sus reservas bajan al 72%.