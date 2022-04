Las claves esenciales para elegir el mejor curso de recursos humanos

Entre 29.000 y 65.000 euros anuales. Estas cifras no son las de un sector cualquiera, son las cifras entre las que se mueven los salarios de los profesionales en recursos humanos según recoge el portal de búsqueda de empleo Glassdoor. La horquilla es amplia, pero un buen reflejo de la trayectoria económica que pueden seguir los profesionales de este sector, con las cifras más altas vinculadas a los cargos de mayor responsabilidad.

Un aliciente para animarse a entrar en dicho sector al que acompaña otro dato de especial interés para quienes se lo plantean. Las grandes empresas están teniendo dificultades para cubrir sus puestos vacantes, más concretamente un 69% de ellas según estudios realizados por Manpower, firma especializada en RRHH. Eso está desencadenando una mayor necesidad por escuchar y satisfacer a los empleados, como también de saber darles las condiciones adecuadas. Eso está aumentando la necesidad de contar con especialistas en RRHH.

La situación perfecta para dar el paso, sin duda. Ante movimientos como la Gran Renuncia que se está viendo en Estados Unidos, queda patente que los trabajadores ya no se conforman con un entorno de trabajo más, con uno que no les escucha o no sabe facilitar su bienestar. Además, 7 de cada 10 empresas quieren ampliar sus filas en 2022, tal y como recoge la Guía del Mercado Laboral del presente año. La cifra es mayor que en años anteriores y, en mitad de ese proceso, en esta vorágine de cambio, se encuentran los expertos en RRHH ayudando a dichas empresas a dar con los perfiles que mejor encajen con sus necesidades.

Pero, ¿cómo entrar en ese campo? ¿Cómo buscar una buena formación en materia de RRHH? Esa es la gran pregunta. Nosotros tenemos las respuestas.

Cómo elegir el curso de RRHH adecuado

En la actualidad, tienes a tu disposición ofertas formativas más que competentes. La Escuela de Negocios y Dirección - ENyD, escuela de negocios de la Universidad

Europea Miguel de Cervantes, por ejemplo, cuenta con un buen abanico de cursos recursos humanos online que encaja bien con esta realidad social y profesional de la que nos hacemos eco.

Esta institución, conocida por su formación 100% práctica y plenamente consciente de la realidad diaria de cada perfil profesional para el que prepara, ofrece un curso que especializa en RRHH, pero que también va más allá. Una propuesta formativa online, de libre planificación y con buen equipo docente que prepara por completo para dirigir departamentos de recursos humanos, con el valor añadido de los conocimientos de gestión laboral y PRL.

Propuestas así son interesantes porque son, básicamente, una garantía de buena formación. No obstante, conviene tener ciertas bases para poder escoger bien la mejor preparación en RRHH y, para eso, debes tener muy presente lo que vamos a explicar a continuación:

¿Modalidad de formación?

Actualmente, los cursos pueden ofrecerse de forma presencial, remota online o semipresencial. La opción a escoger, en este frente, depende en su mayoría de la situación del estudiante y su disponibilidad. Huelga decir que una persona que debe combinar su horario laboral con una formación adicional encaja mucho mejor con un curso totalmente online, que le permita avanzar a su ritmo dentro de unos márgenes establecidos. En cambio, una persona con total disponibilidad puede preferir un sistema más tradicional con clases presenciales.

Profesorado profesional y prácticas reales

En cualquier opción a escoger, es importante contar con un equipo docente que tenga experiencia en el sector de los RRHH, un curso que tenga un enfoque práctico, sobre todo para tratar casos reales y situaciones cotidianas dentro de este ámbito y, por último, que tenga titulación oficial y prácticas en empresas. Es la combinación idónea, y lo que debe buscarse para tener una preparación más que adecuada.

¿Qué áreas de RRHH aborda?

El sector de los RRHH se ramifica en diferentes especialidades que ofrecen la posibilidad de pulir el currículum y la formación en direcciones muy concretas. Dada la situación actual en la que se encuentran muchas empresas, como ya hemos mencionado anteriormente, hay ciertas especializaciones de Recursos Humanos que pueden tener una mayor empleabilidad que otras.

Por eso, te interesa saber que en este sector hay especialidades como la de gestión estratégica del talento, clave para saber cómo atraer y conservar a personal que despunte en lo suyo; también el Derecho Laboral, imprescindible para no solo asesorar a los trabajadores, sino también para determinar cuáles son los derechos y obligaciones tanto de empresa como de empleados; o también la Dirección de Personas y Desarrollo Organizativo.

Hay muchas más sendas a explorar. Puede ser algo tan básico y fundamental como la Selección de Personal, determinante para poder construir una buena plantilla en un negocio; incluso la Dirección y Motivación de RRHH se considera importante, ya que influye, y mucho, en el ambiente del entorno laboral y el rendimiento de los trabajadores.

Es aconsejable pasar por una formación que sepa unir más de una de estas ramas, porque un buen profesional en Recursos Humanos debe ser bastante polivalente, aunque tampoco es determinante. Contar con una buena especialización, en cualquiera de esas opciones, sí es determinante.