Clausuradas en Cádiz las VI Olimpiadas Escolares de la Escuela Pública

El CEIP La Inmaculada clausuró este domingo, 8 de marzo, las VI Olimpiadas Escolares de la Escuela Pública de Cádiz, un evento lúdico-deportivo que se ha celebrado durante todo el fin de semana y que ha coincidido con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. La jornada de clausura puso el broche final a una cita educativa y deportiva que se ha consolidado en la ciudad como un referente de convivencia, inclusión y promoción de hábitos saludables en el ámbito de la escuela pública.

La clausura del evento contó con la representación de Desireé Rovira, deportista española pionera en la lucha femenina en Tailandia y primera española en competir en Muay Thai en ese país. Su presencia simbolizó el reconocimiento al papel de la mujer en el deporte, una temática que estuvo especialmente presente en esta jornada final coincidiendo con la celebración del 8M. Estuvo acompañada por el Club de Baloncesto Femenino Gades y por un espectáculo de danza que ha formado parte de la programación del acto

El evento ha tenido una gran acogida por parte de las comunidades educativas de los catorce centros públicos gaditanos participantes y ha reunido a casi un millar de participantes, con la implicación de alrededor de 120 personas voluntarias y una asistencia total que ha superado el millar de personas durante el fin de semana.

El acto de clausura se celebró en el patio del CEIP La Inmaculada y fue conducido por Natalia Álvarez, coordinadora de protocolo del evento. La ceremonia se inició con la entrega de medallas al alumnado participante en las diferentes pruebas deportivas celebradas. Posteriormente, la conductora del acto realizó una breve introducción dedicada al Día Internacional de la Mujer y al papel del deporte femenino en la sociedad actual.

Posteriormente intervino la representación de Flampa Gades, tras lo cual tomó la palabra el equipo directivo del CEIP La Inmaculada. También subió al escenario el equipo directivo del CEIP Juan Carlos Aragón, centro que asumirá la organización de la próxima edición de estas Olimpiadas Escolares.

A continuación intervino el concejal de Educación del Ayuntamiento de Cádiz, José Manuel Verdulla, en representación del consistorio gaditano junto al edil de Deportes, Carlos Lucero. La ceremonia concluyó con la interpretación del himno de las VI Olimpiadas Escolares.