Citas en el Parque Genovés y en el Teatro de La Tía Norica en la cuarta jornada del FIT de Cádiz

Una escena de la obra 'El purgatorio', que hoy se representa en el Teatro del Títere La Tía Norica.

El Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz (FIT), que celebra hasta el 1 de noviembre de 2025 su 40 edición, programa para hoy mates, 28 de octubre, varias propuestas escénicas que recorren la ciudad. La primera cita será en el Parque Genovés a las 17.00 horas, y llegará de la mano de la compañía Inda Pereda (España) con su ‘Lubbert’, una comedia gestual para todos los públicos, llena de emoción y diversión, en la que el clown Inda Pereda, reconocido internacionalmente, compone el primer boceto de ser humano en que Dios pensó antes de la creación de Adán y Eva, sólo con sus movimientos y su gestualidad.

Y a las 20.00 horas el Teatro del Títere de la Tía Norica acoge la representación de ‘El purgatorio’, de la compañía chilena Colectivo CTN (Cuerpo, Teatro, Multimedia). Se trata de una comedia con elementos del teatro del absurdo y tintes expresionistas que toma como punto de partida la llegada de un nuevo profesor de Religión a una escuela llamada El Purgatorio a través de un anuncio de Internet, para construir una crítica al sistema educativo chileno y, claro está, al de cualquier país donde el engaño laboral, la corrupción y la falta de vocación estén a la orden del día.

Entre las actividades complementarias, se desarrolla en colaboración con la Universidad de Cádiz el curso ‘Textualidades y representación: la mirada crítica’, coordinado por el prestigioso investigador cubano Eberto García Abreu y con la participación de la profesora Natacha Koss. La iniciativa busca formar nuevos autores de crítica teatral a partir de las funciones programadas en el FIT, para las que los inscritos disponen de un abono gratuito. El seminario, con reconocimiento académico, combinará sesiones teóricas con prácticas centradas en la escritura y debate de críticas teatrales. Al finalizar los participantes publicarán sus propios trabajos críticos.

Como colofón del ‘Encuentro de directores de festivales de teatro iberoamericano’ del pasado sábado, hoy, a las 13.00 horas, en el Espacio ECCO, tendrá lugar la firma de acuerdo entre festivales de teatro iberoamericano, estableciendo una red de apoyo y comunicación constante y consensuando unos objetivos para el desarrollo de la teatralidad iberoamericana a ambos lados del Atlántico, reconociendo las debilidades del sector y actuando en consecuencia para mejorar la producción y distribución de las obras.

También en el ECCO, desde las 10.00 horas, continuará el laboratorio colaborativo de reflexión y producción ‘Urdimbres y tramas de la escena’, coordinado por Yani Allen y Bruno Maccari, un nuevo espacio de encuentro para el debate y el análisis sobre gestión y políticas escénicas orientado al fortalecimiento de los festivales escénicos regionales.

Entre las propuestas dirigidas al público más joven, continúa el taller de acrobacia aérea para infancias y adolescencias (25 de octubre al 1 de noviembre, Antiguos Depósitos de Tabacalera), coordinado por Sergio Suárez y María Merello, que culminará con una muestra abierta al público.

Y permanece abierta la exposición ‘40 años del FIT de Cádiz’ en la plaza de España, que recorre la trayectoria del certamen a través de carteles, materiales interactivos y visitas escolares.