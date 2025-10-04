Cita con el médico de familia en Cádiz: atasco en la puerta de entrada a la sanidad

Los centros de salud son para la ciudadanía la puerta de entrada al sistema sanitario público. De su correcto funcionamiento depende en buena medida el estado de los siguientes departamentos sanitarios. Los médicos de familia, antes llamados de cabecera como si fueran vigilantes perennes del paciente, son el primer eslabón al que acuden los enfermos en busca de una pronta y eficaz respuesta a su problema de salud. Y, junto a ellos, el resto de profesionales sanitarios y administrativos que trabajan en estos centros. Pero si la puerta de esta vital Atención Primaria se obtura, como sucede con las citas para el médico de familia, el sistema se resiente e influye negativamente en otros servicios. Un muestreo entre usuarios realizado por este periódico en la última semana revela que hay pacientes de Cádiz que tienen que esperar entre 15 días y un mes para ser atendidos por su médico.

La fotografía de este muestreo, eso sí, no es fija y depara centros de salud con menos tiempos de espera, como el centro de La Merced. Pero en otros, como el Olivillo, Puertatierra o La Laguna, el paciente no puede a veces elegir cita, ni telefónica ni presencial, y su única posibilidad es la de solicitar al centro de salud que se la gestione. Un ejemplo de resultado: una cita pedida el 23 de septiembre se da para el 24 de octubre.

Como queda dicho, el centro de salud que sale mejor parado en este muestreo de solicitud de cita ‘online’ es La Merced. Apenas tres días de espera para ver al médico en la consulta y ocho días para ser atendido telefónicamente. También algunos de los facultativos de Loreto presentan números similares: algo más de una semana para una cita presencial y apenas un par de días para recibir la llamada del médico.

Las citas con algunos médicos del centro del Mentidero, en la calle Cervantes, si sitúan en los 10 días de espera para la consulta presencial y hasta 18 días si se elige ser atendido por teléfono. Y en el centro de La Paz, abierto 24 horas en extramuros, hay que esperar para algunos médicos entre 15 y 17 días para ser atendidos en cualquiera de las dos modalidades.

El centro de la Laguna también tiene médicos con la agenda completa: 14 días para una cita presencial, pero no con el médico de familia del paciente, sino con otro facultativo, e imposibilidad de elegir cita mediante la aplicación para ser atendido telefónicamente, de manera que la solución que se le ofrece al usuario es recibir una fecha sin poder elegir ni el día ni el tramo horario.

Los médicos del centro de salud del Olivillo, también con servicio 24 horas pero para el casco histórico, tuvieron la semana pasada algunos huecos abiertos para elegir cita, apenas un par de horas libres dos días después de la petición, pero si no se seleccionaba esa cita, la siguiente que ofrecía el sistema se situaba 13 días después. Otros médicos, ni siquiera eso, pues el mensaje era: “En este momento, no podemos gestionar su cita. ¿Quiere enviar su solicitud para que su centro de salud la gestione? Recibirá información sobre su cita en un máximo de 72 horas”.

Y este mismo mensaje se repite en el centro de salud Puertatierra, en la calle García Carrera. Aquí, hay facultativos para los que el único procedimiento para tener cita es esta gestión por parte del centro de salud, que, como hemos documentado con el envío de un SMS, emplaza al paciente a acudir a la consulta exactamente un mes después del día en que se solicita la cita, lo que obliga muchas veces a acudir a permanencia para ser atendido.

El panorama para acceder con agilidad a los servicios de la Atención Primaria no es desde luego el deseable. Los médicos de los centros de salud, y todo el personal que forma parte de cada una de las plantillas, hacen lo que pueden ante un sistema sanitario público que parece hacer aguas por algún lado de su amplio casco, por ejemplo cuando se trata de cubrir las vacaciones o los días libres de un facultativo, y es otro compañero el que tiene que hacerse cargo de su cupo de pacientes. Parece evidente que hace falta un plan de choque que, de momento, no terminar de llegar.