Cine de animación y teatro en el Teatro del Títere de Cádiz con 'Invisibles'

El viernes 13 de marzo a las 18.00 horas en el Teatro del Títere de La Tía Norica se representará la obra Invisibles de la compañía Voilà Producciones, un espectáculo familiar que mezcla teatro y cine de animación, y que nuestra cómo, con un poco de imaginación, se puede conseguir cualquier cosa. Gracias a un grupo de amigos invisibles, Mia logra enfrentarse cara a cara con sus miedos y enseñar a todo el mundo que, aunque se haga mayor, no tiene por qué dejar de creer en la fantasía. ¿Quién quiere un amigo invisible que no se sabe hacer invisible?

Voilà Producciones es el resultado de la convergencia de profesionales del medio teatral y audiovisual en búsqueda de la combinación de ambos entornos artísticos.

La compañía es ejemplo de la cohesión de gente de la tradición teatral, con reconocidos técnicos y artistas del mundo audiovisual. Iluminadores, músicos, guionistas, realizadores, escenógrafos o video-creadores se reúnen para darle al teatro una nueva dimensión que pueda transportar al espectador más allá del escenario.