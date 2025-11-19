Cinco días sin arreglar lleva la marquesina de autobús que rompió el temporal en Cádiz

La marquesina de la parada de autobús de la Guardería Municipal, en el Campo del Sur.

Cinco días lleva ya destrozada y vallado su perímetro la marquesina de la parada del autobús de las líneas 7 y 2 situada delante de la Guardería Municipal y junto al Teatro Romano, en el Campo del Sur, desde que se rompiese el pasado jueves 13 de noviembre.

Una de las fuertes rachas de la borrasca Claudia acabó desprendiendo una parte del techo de esta instalación durante la tarde-noche de aquel día en el que el fuerte temporal azotó a la ciudad de Cádiz, entre otras localidades de la Bahía y de la provincia.

La marquesina no solo no se ha reparado aún sino que ni siquiera se ha retirado la parte suelta y solo se ha vallado alrededor con el fin de evitar daños a los usuarios, aunque parece claro que lo más seguro es que la hubiesen desmontado aquel mismo día los bomberos.

Hasta el momento nadie ha acudido a repararla, ya sea personal municipal de mantenimiento del mobiliario urbano o de la empresa concesionaria del servicio púbico de autobuses, Tranvía de Cádiz a San Fernando y Carraca SA.

Se da la circunstancia de que hay otra marquesina de parada de autobús también rota, inutilizada y vallada en su perímetro junto a la Puerta de Tierra, delante de la antigua Casa del Niño Jesús.