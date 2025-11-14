El temporal que ha traído consigo la borrasca Claudia está dejando su huella en parques y jardines y en el mobiliario urbano de la ciudad de Cádiz, aunque afortunadamente no ha habido que lamentar daños personales ni tampoco grandes destrozos en infraestructuras, aunque sí algunos deterioros. Una de esas huellas ha sido la que ha dejado el viento en la marquesina de la parada del autobús urbano delante del Teatro Romano y la Guardería Municipal, en el Campo del Sur. Una de las fuertes rachas acabó desprendiendo una parte del techo de esta instalación durante la tarde-noche del jueves 13 de noviembre. Hoy viernes no se había reparado ni retirado la parte suelta y solo se había acotado con el fin de evitar daños a los usuarios, aunque parece claro que lo más seguro es que la hubiesen desmontado los bomberos.