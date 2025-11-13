El cierre preventivo del puerto de Cádiz por la borrasca Claudia pone en riesgo las escalas de cruceros y tráficos de mercancías de los próximos tres días

El temporal obliga a extremar la precaución de los buques que planean su entrada en el puerto de Cádiz

El temporal generado por la borrasca Claudia mantiene cerrado de manera preventiva el puerto de Cádiz y podría prolongarse durante varios días dependiendo de cómo evolucionen las condiciones meteorológicas afectando directamente las escalas de cruceros y ferris programadas entre viernes y domingo.

Entre mañana y el domingo se espera la llegada del Arcadia procedente de Southampton con bandera de Malta Valletta que mide 285,11 metros de eslora fue construido en 2005 en los astilleros Fincantieri de Marghera en Italia y tiene un tonelaje de aproximadamente 82.505 toneladas brutas puede transportar hasta 3.400 personas dentro de la flota de P&O Cruises se trata de un barco solo para adultos con velocidad máxima de 24 nudos y estará gestionado por Cadiship S.L. con horario previsto de 08:00 a 17:00

El domingo llegará el Silver Ray procedente de Málaga con destino a Lisboa con eslora de 243,6 metros y tonelaje de 54.700 toneladas brutas construido en 2024 para Silversea Cruises dentro de la clase Evolution con capacidad para 728 pasajeros y 544 tripulantes ofrece suites con vistas de 270 grados y sistemas de propulsión sostenibles como GNL será gestionado por Noatum Maritime Spain S.A. y su horario de atraque es de 07:00 a 19:00

También el domingo está prevista la escala del Wind Surf procedente de Gibraltar con destino a Lisboa con eslora de 187,2 metros y un tonelaje de 14.745 toneladas brutas este barco híbrido de vela y motor con cinco mástiles y velas automáticas puede transportar hasta 342 pasajeros con tripulación de 210 personas es símbolo de la flota Windstar Cruises y estará gestionado por Baleares Consignatarios S.L. con horario de 07:00 a 23:59

La borrasca Claudia dificulta las maniobras de atraque y salida de estos cruceros y puede provocar retrasos cambios de horario o incluso cancelaciones afectando también los tráficos de contenedores y los servicios de ferris con destino a Canarias obligando a navieras y operadores logísticos a extremar la precaución y activar planes de contingencia para minimizar el impacto en la cadena de suministro y en la programación de escalas turísticas