El tiempo de los últimos fines de semana ha permitido disfrutar, en pleno invierno, de jornadas primaverales y casi veraniegas, con los paseos de la ciudad atestados de gente paseando y con las terrazas del sector de la hostelería colgando el cartel de completas al mediodía. Y en mitad de esas imágenes, un chiringuito que languidece en mitad de la arena abandonado a la suerte. Se trata de la infraestructura hostelera número 5 de la playa Victoria, que se mantiene en pie pero acumulando meses de evidente abandono en la confluencia del Paseo Marítimo con Villa de Parada.

El problema radica en la situación administrativa que el propietario del chiringuito mantiene con el Ayuntamiento, con quien tiene pendiente una deuda que ya se acerca a los 200.000 euros; entre otras cuestiones por no abonar el canon correspondiente establecido en la concesión, según ha podido saber este periódico.

El Ayuntamiento ha iniciado el proceso de reclamación de deuda, y se da por hecho que la situación derivará en la retirada de la concesión administrativa, dejando el chiringuito libre para volver a sacarlo a licitación mediante concurso público.

Hasta tanto eso no ocurra, el Consistorio no tiene capacidad de actuación sobre la infraestructura, que presenta claros síntomas de abandono ofreciendo una estampa no muy positiva de la playa; sobre todo teniendo en cuenta que hay otros cuatro chiringuitos que llevan todo el invierno abiertos, a los que en el mes de marzo se sumará el negocio de la playa de Santa María del Mar (que no se desmonta, pero que cierra entre noviembre y marzo).

Así pues, tiene el Ayuntamiento en este negocio a la deriva a pie de arena de la Victoria otro frente abierto con los chiringuitos. Pendiente de resolver está también la superficie que pueden ocupar o el proceso judicial abierto por los empresarios de este tipo de negocios hosteleros contra el concejal de Urbanismo por presunta prevaricación.