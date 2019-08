Una chimenea extractora como el pirulí en Cádiz

Vecinos del entorno de las calle Novena y San Miguel han mostrado su malestar por el impacto visual que tiene la chimenea de extracción de humos que se ha puesto en la cubierta del finca de la calle Novena esquina con San Miguel para el establecimiento Goiko Grill, una cadena de hamburguesas gourmet que tiene este viernes prevista su apertura.

La chimenea extractora de humo es metálica y de grandes dimensiones, lo que la hace elevarse varios metros sobre los edificios colindantes. Además está montada sobre una gran estructura que ya estaba instalada por el anterior inquilino del local, que era Zara Home.

El Ayuntamiento mostró su extrañeza ante el anuncio de esta cadena de abrir en el día de hoy, tal y como aparece en su página web, ya que no se han cumplido con los trámites preceptivos para dar el visto bueno a la obra. En este sentido aseguran que cuando hay una obra de estas características, una vez que está concluida deben dar aviso al Ayuntamiento para que los inspectores municipales vayan a certificar que lo que se ha hecho está acorde con la licencia que se pidió.

El Ayuntamiento no entra a valorar, por lo tanto, si el tamaño de la chimenea y la altura a la que está situada y que ha causado las quejas de los vecinos, cumple con la normativa urbanística o no, ya que para ello tendrán que ser los técnicos municipales los que la vean in situ. Lo que sí aseguran es que si no se produce esa inspección, no podrán proceder a su apertura, pese a que en la página web de esta cadena vasca se puede reservar. Eso sí, para este viernes estaban completas las reservas por internet.

La obra ya sufrió un parón durante algunas semanas en este local de la calle Novena debido a lo que se calificó como problemas administrativos.

Goiko Grill fue creada por Andoni Goicoechea, un joven venezolano de ascendencia vasca, cuando se encontraba en Madrid haciendo el MIR de Medicina. Junto a su familia, montó un local que, al principio, no funcionó. Hoy, la firma crece por toda España de forma directa, sin franquicias, con una media de una doce empleados por restaurante, apostando por “carne natural y fresca, de vaca española y acompañada por patatas naturales”.