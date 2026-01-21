El Chato aprovecha el cierre por vacaciones para realizar obras de mejora en el histórico ventorrillo de Cádiz

El histórico Ventorrillo El Chato está aprovechando en estos días el cierre del restaurante con motivo de las vacaciones del personal para llevar a cabo obras de mejora en sus instalaciones. En concreto, se está reparando la acometida de la alcantarilla principal del edificio, que se encontraba dañada. El establecimiento del Grupo El Faro, que cerró sus puertas el pasado lunes, volverá a estar completamente operativo el próximo 2 de febrero.

José Manuel Córdoba, gerente de El Chato, explica a este periódico que la intención es aprovechar este periodo de vacaciones invernales, cuando después de las fiestas navideñas baja la demanda en el restaurante, para levantar toda la cocina y cambiar la acometida de esta alcantarilla principal, que se rajó recientemente. Como explica Córdoba, “se trata del tubo principal que recoge todos los desagües de la cocina. Una tubería que va a una fosa séptica, que de esa fosa va a otra y de ahí al alcantarillado general”.

“Teníamos que hacerlo -continúa José Manuel Córdoba- porque ahora puede tener una fuga muy pequeña, pero mañana puede ser mayor. Como hacía falta levantar la cocina entera, y te quedas sin ella, hemos aprovechado este periodo más tranquilo para dar vacaciones a los trabajadores y, después de gestionar todos los permisos pertinentes, hacer la obra con la empresa que trabaja con nosotros desde hace muchos años”.