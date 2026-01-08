El centro de Cádiz arranca sus rebajas con optimismo

Las rebajas son de tiesos. De empresas y comerciantes tiesos y de trabajadores y clientes tiesos. De países y de épocas tiesas. Porque las inventaron las crisis. En Estados Unidos surgieron por primera vez en 1930, con el fin de reactivar el hundimiento del consumo y recomponer en parte el desastre económico del Gran Crack de 1929, que dejó a más de un 25% población activa en el paro, algo hasta entonces inédito en aquella nación, y decenas de miles de comercios cerrados. En España nacieron en los años 40 de la negra y durísima posguerra franquista, por emulación de las norteamericanas y cubanas, y alimentada por la rivalidad entre los dos entonces primeros colosos de los grandes almacenes patrios: El Corte Inglés y Galerías Preciados.

Las rebajas, además, pueden atrapar tanto al más adicto de los consumistas, capaz de fundirse más de la mitad de la nómina en ellas, como al mayor activista de la compra responsable, ya sea por compromiso ecológico y social o por pura necesidad en unos tiempos de inflación galopante y salarios congelados durante años en los que los huevos se han convertido en un artículo casi de lujo.

Una imagen típica de esta campaña. / Jesús Marín

El caso es que los supervivientes de los excesos de la Navidad volvieron a salir este 7 de enero, como todos los años, en procesión en busca de lo que les hace falta y de lo que no, de lo que no le pusieron los Reyes Magos y/o Papá Noel o de lo que no pudieron comprar hasta que no lo vieron marcado con sus dos ceritos con barra. Pero sobre todo para descambiar esos zapatos o ese jersey que no eran de su talla o para sustituir el regalo inútil o que no gustó por algo más práctico. O para una devolución, que siempre viene bien para subir la cuesta de enero. Todo un ritual que se repite, año tras año, como el Día de la Marmota.

En el casco histórico de Cádiz, la mañana de la primera jornada de rebajas transcurrió con muchísima tranquilidad, con demasiada tranquilidad, quizás, salvo en alguna hora. La máxima afluencia de público suele ser, obviamente, por la tarde siempre.

Con el frío que hace, las mantas son una buena opción de compra. / Jesús Marín

“Nosotros llevamos de rebajas desde el día 27 de diciembre y hasta el 4 de enero, que nos fastidió la lluvia nos ha ido muy bien”, cuenta María José Pérez, empleada de una de las tiendas de calzados Payma. “Ahora estamos con lo típico, con los cambios y las devoluciones, y sí que es verdad que hemos notado un poquito de menos gente que el año pasado. No sé si habrá influido la lluvia y el frío, que eso quita a gente de la calle”. Y de precios ¿cómo está la cosa este año? “Muy bien, nosotros siempre mantenemos los mismos”.

“Sí que se nota un poquito la competencia de los grandes almacenes porque desde que cerraron Zara y el resto de las tiendas de Inditex hay menos público, pero como nos dedicamos a la zapatería, tampoco nos ha influido mucho”, añade.

“Empezamos las rebajas el 25 de diciembre y para los clientes, dos semanas antes”, responde José Luis Revuelta, dependiente de Adolfo Domínguez. “Pero la verdad es que bien. Arrancamos muy flojitos, pero en la última semana antes de Reyes se ha ido animando la cosa. Hoy también hay ventas, pero sobre todo, devoluciones”, dice “Este año hemos vendido un poquito más que el pasado, pero tampoco ha habido tanta diferencia”. El hecho de que El Corte Inglés prescindiese hace algún tiempo de la ropa de hombre de la marca ha conllevado mayor venta de estos artículos, asegura.

En algún momento de la mañana la calle Columela se llenó de gente. / Jesús Marín

“Nosotros hemos empezado esta mañana las rebajas y todavía puedo avanzar poco, pero vamos bien”, cuenta José Moreno, piloto de La Cápsula, una de las tiendas más atractivas de la ciudad, si no la que más, donde el cliente fiel lo mismo se aprovisiona de una moderna camisa de a cuadros, que de las últimas novedades literarias o de un disco del mejor rock de los 70. “La campaña de Navidad ha ido bien, pero este año ha sido un poco atípica por el 4 de enero, que cayó en domingo y con un tiempo horroroso. Pero salvo ese día, muy contento. A grandes rasgos no he notado grandes diferencias con otros años”.

Y ¿cómo está este año el casco histórico en general? “No te lo puedo decir exactamente porque estoy todo el rato aquí, dentro de la tienda, pero por lo que he visto en esta calle [José del Toro], y por lo que me contaba la gente, Cádiz ha estado lleno. Ha habido mucha gente que ha venido a comprar al centro y ha sido positivo y eso es señal de que ha funcionado la campaña”.

“Andamos ahora muy liadas con bastantes compras y devoluciones. La gente está muy contenta con lo que encuentran aquí. Hemos empezado hoy las rebajas y están teniendo muy buena aceptación”, cuenta Marta Robles, de Silbón, en la calle Columela. “Claro que se nota la competencia de los grandes almacenes. No es lo mismo vender en la calle que en un centro comercial”, apunta con seguridad.

Hay rebajas de hasta el 70% en algunos artículos. / Jesús Marín

“Arrancamos las rebajas hoy, como la mayor parte de las tiendas multimarca y de marca, enfrentándonos a muchas devoluciones y muchos cambios, y ofreciendo muy buenas promociones para que la gente pueda disfrutar de ellas”, comenta José Manuel Otero, propietario de Absoluters en la calle Rosario. “En general lo primero que hay que decir es que el centro de Cádiz es un sitio muy bonito para comprar. Al gaditano le encanta porque el caso histórico es como un centro comercial al aire libre. Sí que es verdad que al marcharse algunas franquicias grandes, Cádiz se ha quedado un poco huérfano de algunas marcas, pero seguimos abiertos muy buenos comercios que ofrecemos muy buen material y la gente siempre prefiere comprar en el centro de Cádiz que marcharse, con todos mis respetos, a los centros comerciales. Están entrando marcas y franquicias que están abriendo tiendas nuevas en el centro y yo espero que sigan llegando para que la gente siga quedándose a comprar aquí. Yo soy optimista y creo que el presente y el futuro del comercio en el centro de Cádiz es bueno. Sí que es verdad que no para todos los compañeros han sido buenas estas Navidades, porque ha sido duro que nos lloviera el día 4, que ha sido un jarro de agua fría, nunca mejor dicho. Pero mi agradecimiento total siempre al gaditano porque ha confiado siempre en el centro de Cádiz y en nosotros, que llevamos aquí 30 años”.

Respecto a la histórica necesidad y reivindicación de más aparcamiento José Manuel Otero responde: “Nosotros no lo notamos porque nuestro cliente es fiel y viene como sea y creo que hay bolsas de aparcamiento nuevas y creo que eso ha mejorado algo el acceso”.