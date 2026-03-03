La Cátedra de Memoria Histórica y Democrática de la UCA convoca el I Premio de Investigación Carlos Perales

La Cátedra Externa de Memoria Histórica y Democrática, impulsada por la Universidad de Cádiz y la Diputación Provincial de Cádiz, ha publicado las bases de la convocatoria de la primera edición del Premio de Investigación Carlos Perales. El plazo de admisión de los trabajos concluye el 30 de abril. Las propuestas tendrán que dirigirse al correo dcmhd@uca.es, de la dirección de la Cátedra. El premio tiene una dotación económica de 6.000 euros.

Promover la producción científica en torno a la Memoria Democrática, así como contribuir a su difusión y pedagogía, son objetivos esenciales de este premio al que puede optar cualquier persona que haya cumplido 18 años en la fecha límite de admisión de las investigaciones. La obra tiene que ser original e inédita, con una extensión no inferior a 100 páginas ni superior a 300, con interlineado de espacio y medio y tipografía Times New Roman de 12 puntos.

La nueva Cátedra, dirigida por el profesor doctor José Marchena, estrena, con la difusión de este premio, su portal web corporativo. En este espacio se enlaza además con una de las iniciativas compartidas por Diputación y la UCA: el portal donde se van alojando los expedientes digitalizados de personas represaliadas de la provincia de Cádiz, con el detalle de las causas, diligencias previas y juicios sumarísimos.

Diputación y Universidad de Cádiz se coordinan desde hace años en el desarrollo de diferentes iniciativas en el ámbito de la memoria democrática; los cursos de verano de la UCA –con el respaldo económico de Diputación- confirman esta colaboración. Desde el presente año 2026 estas actividades se llevan a cabo en el marco de esta Cátedra externa, que confiere estabilidad a dichas iniciativas y asegura un estatus académico de relevancia. El premio Carlos Perales inaugura las actividades de la Cátedra.

Carlos Perales fue un precursor en el estudio y divulgación de la memoria democrática en la provincia de Cádiz. Artífice técnico del primer servicio de Memoria constituido en la Diputación en el año 2007, con el objetivo de asistir a las entidades locales en la aplicación de los postulados de la primera ley estatal aprobada para reconocer y ampliar derechos a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura franquista. Su mediación fue clave para afrontar las primeras exhumaciones de fosas emprendidas en la provincia de Cádiz. Carlos Perales fue también director de servicios como el de Participación Ciudadana y Cooperación Internacional.