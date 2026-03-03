La UCA acerca a las aulas un proyecto divulgativo para transformar residuos orgánicos en abono

La Universidad de Cádiz ha desarrollado en una nueva actividad divulgativa titulada Del Residuo al Abono: Fomentando la Sostenibilidad y la Biodiversidad del Suelo, una propuesta que busca acercar a la comunidad educativa la importancia del suelo como base de los ecosistemas y del cultivo de alimentos, así como el papel del compostaje en la gestión responsable de los residuos orgánicos y en la restauración de suelos agrícolas.

Esta iniciativa se ha centrado en una charla sobre la conservación de los suelos, la biodiversidad que albergan y su función en el reciclaje de nutrientes, además de una parte práctica en la que los alumnos han podido experimentar y ver en primera persona cómo el compostaje puede convertir residuos domésticos en un recurso útil y de bajo coste para mejorar la calidad del suelo.

Durante la celebración de estos talleres prácticos el equipo investigador de la UCA instaló una compostadora en el huerto escolar del IES El Getares, en Algeciras, y aplicó compost en algunos bancales. Esta intervención servirá para analizar en próximas visitas el efecto del compost sobre la funcionalidad, la calidad y la biodiversidad del suelo, en línea con los objetivos del proyecto de promover la circularidad a escala local y reforzar el conocimiento ciudadano sobre los organismos del suelo y su relevancia ecológica.

Esta acción suma ya tres centros educativos participantes, tras las visitas previas al IES Rafael Alberti, de Cádiz, y al CEIP La Barrosa, de Chiclana. El equipo de trabajo está formado por Pablo Homet, Isabel Liberal, Juan F. Aguiar, Kina García y Marta Rodríguez Reyes.

Es importante recalcar que Del Residuo al Abono contempla la instalación de composteras en huertos urbanos vinculados a centros educativos, el seguimiento de la biodiversidad del suelo y la elaboración de materiales divulgativos y guías sencillas para facilitar que el compostaje y la observación de la vida del suelo puedan replicarse en otros entornos.

Esta actividad se enmarca en el Plan de Divulgación de la Ciencia y del Conocimiento 2025-2026 de la Universidad de Cádiz, coordinado desde la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i), y está cofinanciada por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) – Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, dentro de la Convocatoria de Fomento de la Cultura Científica.