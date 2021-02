“Esto es catastrófico, un golpe muy grande”

“Catastrófico”. Esta es la palabra con la que la veterana cantaora gaditana Carmen de la Jara califica desde su punto de vista la situación creada por la pandemia en el mundo del flamenco gaditano. “Somos muchos y resulta que no hay nada, y lo poco que hay está todo muy restringido”. La voz de Carmen, acostumbrada al quejío y la hondura, ejerce ahora de portavoz, de queja, de un grupo de artistas que lo está pasando “muy mal”. La cantaora recuerda que las peñas de España están cerradas para los espectáculos y que otros espacios dedicados al flamenco han corrido igual suerte.

Ella reconoce que esta crisis le llega en un momento muy concreto de su carrera, y que eso le hace vivirlo de otra manera: “No lo digo por mí, porque yo tengo ya una edad, he recorrido bastante; lo hablo por los artistas jóvenes que se están ahora labrando su porvenir y tienen su economía basada en eso, en esas actuaciones que hacen diarias o semanales. Son los que de verdad lo están sufriendo, porque los que están más arriba están sorteando el asunto de otra manera. Imagínate aquellos que sus únicos ingresos sean porque cantan, tocan o bailan; si ni cantan, ni tocan, ni bailan...”.

Carmen de la Jara explica que en el verano pasado hubo artistas que dieron conciertos y espectáculos en espacios públicos de Cádiz, pero con la taquilla como fuente de ingreso, y que al final no tuvieron ni para pagar el local ni al guitarrista, porque el aforo no daba para más.

“Esto es un golpe muy grande, sobre todo, a la cultura. Los escritores, los músicos en general, el mundo de la cultura entero ha caído. Me da muchísima pena lo que está pasando y no se ve el final. Y eso es peor, no saber cuándo se actuará, cuándo se estrenará un disco. Yo hice un disco a finales de 2019 y resulta que solo me dio tiempo a presentarlo en la plaza de toros de Madrid, en las Ventas, y ya no más”, explica la cantaora gaditana.

Las últimas actuaciones de Carmen de la Jara se remontan, ya después del estreno de su trabajo discográfico, al verano en Jaén, en un circuito flamenco, y después otro concierto en la provincia de Sevilla el pasado enero. Y también ha cantado tres o cuatro veces aquí en La Merced, con el aforo más reducido.