El alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi', ha mostrado su satisfacción a través de sus redes sociales con el fallo del Tribunal Supremo por el que se le absuelve de un delito de calumnias contra la ex alcaldesa Teófila Martínez por el caso Loreto.

En su cuenta de Facebook, Kichi relataba que le han vuelto a absolver "de otra denuncia interpuesta por el Partido Popular y por la oposición del Ayuntamiento de Cádiz" pero va más allá y afirma que ni era una cualquiera, ya que, a su juicio, es en la que se ha basado en todo el tiempo el PP "para restregarme que me encontraba imputado, pese al criterio contrario del juzgado de Instrucción número 3 que archivó la querella, pese al criterio contrario de varios fiscales. Ellos, los del Partido condenado por corrupción, querían dibujar que este alcalde tenía algo en común con unos políticos en los que no me parezco ni en los andares".

El alcalde lamenta que "me llevaron a los tribunales por pedir explicaciones, por arrojar luz y por defender la verdad que le negaron a los vecinos y vecinas de Loreto. Un barrio que no sólo sufrió durante quince días la falta de agua, sino que además -reitero y mantengo- sufrió una gestión pésima a manos de Teófila Martínez, Ignacio Romaní o Juancho Ortiz, concejal por entonces". En ese mismo texto de su perfil de esta red social afirma que "existían análisis que invitaban a cortar el agua y hubo una decisión política de no hacerlo y de ocultárselo a la Junta de Andalucía y a la ciudadanía. La Justicia da la razón a mis declaraciones. Y lo que no se sabía entonces y ahora se conoce es que mientras no se invertía ni un sólo euro en el mantenimiento de las redes de suministros de la ciudad y, especialmente en los barrios obreros, Ignacio Romaní derrochaba el dinero público que debía destinarse a ello en gambas, Campari y comilonas".

Kichi asegura que desde el PP "intentaron silenciarme, amedrentarme y amenazarme a través de los tribunales. No lo consiguieron. Y tampoco lo hubieran conseguido en caso de que me hubieran condenado. Porque mi compromiso entonces y mi compromiso ahora es con mis paisanos y mis paisanas. Porque mi conciencia a diferencia de la de ellos y ellas está tranquila".

Asimismo, mete de soslayo que su nombre "no aparece en los papeles de Bárcenas. Mi nombre no aparece junto a la cifra de 30.000",en clara alusión a Teófila Martínez pero sin nombrarla.

El regidor advierte que lleva "seis años sufriendo denuncias de todo tipo. Lleva seis años mi equipo soportando que lo lleven a los tribunales por las cosas más recambolescas, como poner una bandera en un mástil, acoger refugiados o ceder un espacio municipal a un colectivo social. Llevamos seis años padeciendo el rencor, el resentimiento y el odio de quienes no asumen que han perdido dos elecciones, de quienes no asumen que los gaditanos y gaditanas nos dieron el gobierno a nosotros y nosotras en las urnas. Ya está bien. No hay que olvidar que quienes me acusan de faltar a su honor son los mismos que me llamaron en un Pleno con una actitud violenta: 'Cacique, fascista, chulo y cobarde'".

Para terminar ha lanzado otro dardo contra Teófila Martínez e Ignacio Romaní porque "a cambio de esta judicialización constante de la política, a cambio de entorpecer la gestión municipal, tenemos que ver cómo premian a Teófila Martínez y Romaní con cargos públicos y con sueldos que alcanzan los 80.000 euros".

Finalmente, Kichi lanza una proclama y es que "hoy se ha hecho justicia. Hoy se ha recordado por qué estamos aquí. Y por más que denuncien, que amenacen y que se retuerzan, seguiremos gobernando para nuestros vecinos y vecinas".