La Casa de la Juventud acoge las XIII Jornadas de Juegos de Mesa de ‘Mueve Ficha’

La Casa de la Juventud del Ayuntamiento de Cádiz acogerá este viernes 21 y sábado 22 de noviembre las XIII Jornadas de Juegos de Mesa organizadas por la asociación cultural ‘Mueve Ficha’ con la colaboración de la Delegación Municipal de Juventud e Infancia.

La concejala de Juventud e Infancia, Gloria Bazán, ha señalado que “es todo un honor acoger en las instalaciones municipales un evento como éste, dedicado a la difusión y disfrute de los juegos de mesa modernos, porque promueve un ocio sano entre la juventud y constituye ya uno de los eventos más importantes en nuestra ciudad sobre los juegos de mesa”

En esta nueva edición, ‘Mueve Ficha’ ofrecerá novedades destacadas como ‘Reta a la Bestia’, torneos temáticos, presentaciones de lanzamientos nacionales e internacionales, y una sala temática dedicada al popular juego musical Hitster. También contará con la presencia de Carmen García Jiménez, autora del reconocido juego Ierusalem ‘Anno Domini’.

El evento, como en ediciones anteriores, incluirá juegos familiares, torneos, sorteos, concursos, juegos de habilidad y miniaturas, junto a una completa zona editorial con las últimas novedades del mercado.

En total, más de 300 títulos estarán disponibles en la ludoteca para el disfrute de todos los asistentes, acompañados por monitores que facilitarán la experiencia de juego.

Además, no faltarán el taller teórico-práctico para educadores sobre los beneficios del juego en el aula ni el ya conocido ‘Pasaporte Mueve Ficha’, con el cual se podrán ganar grandes premios.

Las jornadas cuentan con el apoyo de importantes editoriales y autores como Devir Iberia, Haba, FlexiQ, Old Teddys, Maldito Games, Tranjis Games, Mercurio, Diset Iberia, Arrakis Games, Origin Level, Animal Duel, Under Evil y NScore; de entidades del sector como Tierra Media y Milenaria; y de la creadora Carmen García Jiménez. Todo ello posible gracias al equipo voluntario de socios y socias de ‘Mueve Ficha’.

“Más allá de su dimensión lúdica, estas jornadas se han consolidado como una referencia cultural y social para la ciudad de Cádiz, fomentando el ocio saludable, la convivencia intergeneracional y el uso del juego como herramienta educativa y de cohesión”, ha destacado Bazán.

Este encuentro, que reúne a cientos de participantes en cada edición, “refuerza el papel de Cádiz como referente en el panorama nacional de los juegos de mesa modernos, y pone en valor la labor del asociacionismo juvenil en la promoción de la cultura y el entretenimiento de calidad”.

La entrada es gratuita y el horario será de 17:00 a 22:00 horas hoy viernes y de 11:00 a 22:00 horas durante el sábado 22 de noviembre. Toda la información actualizada y la programación completa puede consultarse en www.mueveficha.es/xiii-jornadas-mueve-ficha.