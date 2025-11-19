La infancia de Cádiz lo tiene claro: "¡Menos misiles y más alcauciles!"

“Menos misiles y más alcauciles”. Lemas de máxima actualidad han marcado la movilización de escolares de diez colegios de la ciudad que han celebrado este miércoles, con una jornada de adelanto, el Día Internacional de los Derechos del Niño y la Niña, bajo el lema ‘Voces que suenan, derechos que cuentan’.

Alrededor de 250 alumnos y alumnas de 4º de Primaria hicieron ruido ante el Ayuntamiento de Cádiz, mostrando pancartas con mensajes tan ilustrativos como "La guerra es pa ná, mejor una pringá". Y es que los conflictos bélicos han estado muy presentes en esta manifestación pacífica. “Hemos querido dar voz a los niños que no la tienen. Y reivindicar los derechos que los niños no tienen en otros países”, explicaba Juan Jesús Cardoso, coordinador de prevención de la Fundación Márgenes y Vínculos, una de las entidades organizadoras junto al Colectivo de Inserción Social de Andalucía (CEPA), la asociación Tierra de Todos y la asociación Alendoy, con la colaboración del Ayuntamiento de Cádiz.

Señaló Cardoso que “personal de todas las asociaciones ha realizado, en todos los colegios involucrados, sesiones informativas sobre los derechos de las niñas y los niños”. De estas actividades surgieron los lemas. “Hemos trabajado inculcando a estos escolares que son ciudadanos de pleno derecho”, apostilló.

“Más educación y menos corrupción” era otra de las consignas. “La infancia unida jamás será vencida”, rezaba en la cartulina que sujetaba un alumno del CEIP Fermín Salvochea. “Queremos libertad para participar” o “Infancia cuidada, vida asegurada” eran algunos de los lemas que podían leerse.

Desde el balcón del Ayuntamiento de Cádiz varios escolares leyeron diez derechos de la infancia. “Quiero que me respeten, sin importar mi religión, color de piel, condición física o lugar donde vivo”, fue el primero, basado en la igualdad. Cerró el turno de intervenciones la concejala de Juventud e Infancia, Gloria Bazán, que realizó un alegato para preservar los derechos de niños y niñas.

Los pequeños manifestantes realizaron luego un recorrido peatonal hasta llegar a la plaza de España, donde se realizarían varias actividades en distintas carpas: musicoterapia, un trivial para concienciación sobre privilegios, un circuito de cuidados con los sentidos llamado ‘Guíame en mi aventura’, juegos de Memory XXL, el Semáforo, Cajas Misteriosas o Historias ocultas. También se entregaba a cada participante un Documento Nacional de los Derechos y se realizaba un concurso con preguntas sobre la efeméride del Día Internacional de los Derechos del Niño y la Niña.

En esta iniciativa han participado los colegios Fermín Salvochea, Campo del Sur, Profesor Juan Carlos Aragón, SAFA-Villoslada, Carmelitas, Celestino Mutis, La Inmaculada, San Francisco de Asís, Santa Teresa y Argantonio.