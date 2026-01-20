La Casa de Iberoamérica de Cádiz pospone sus próximos actos por la tragedia ferroviaria de Adamuz

La Casa de Iberoamérica de Cádiz ha aplazado su agenda de actos culturales a consecuencia de la tragedia ferroviaria de Adamuz. Así, se pospone la presentación del libro 'El dilema de los intelectuales argentinos. Revolución, democracia y poder', que estaba prevista para la tarde de este martes 20 de enero: la nueva fecha para esta presentación será el próximo viernes 23 de enero a las 19.00 horas. Respecto a la exposición 'Inventario de materias frágiles' la nueva fecha de inauguración será el jueves 12 de febrero a las 19.00 horas. Y al día siguiente, viernes 13, la visita guiada con los artistas de esta exposición.

El investigador argentino Baal Delupi presentará su libro ‘El dilema de los intelectuales argentinos. Revolución, democracia y poder,’ una obra que aborda los discursos políticos de los dos últimos siglos de Argentina. Delupi, licenciado en Comunicación Social y doctor en Semiótica por la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), ha impartido clases, entre otros centros, en la Universidad de Cádiz. El objetivo de esta investigación, que ahora ve la luz en forma de libro, es analizar la construcción de los discursos vinculados a la praxis política, aquellos que intervinieron en distintos momentos históricos para edificar proyectos políticos, intentando modificar el orden existente vinculado a ideologías y movimientos específicos.

De los grupos emblemáticos del siglo XX y principios del XXI, el autor se interroga por dos espacios singulares que permiten analizar tanto el pasado como el presente de la historia intelectual de Argentina: los colectivos ‘Pasado y Presente’ y ‘Carta Abierta’.

Delupi es, además, coordinador de una iniciativa premiada en Argentina que rescata, preserva y conecta publicaciones (revistas) con proyección en la memoria cultural compartida en todo el ámbito iberoamericano, el Archivo de Revistas Culturales de Córdoba (ReC). Este organismo está vinculado a plataformas argentinas de preservación del patrimonio impreso. La iniciativa cuenta con el apoyo del Consulado General de la Argentina en Cádiz y la Casa de Argentina en Cádiz.

Por su parte, la muestra ‘Inventario de materias frágiles’, auspiciada por la Embajada de Chile y la Fundación Chile-España, reúne la obra los jóvenes fotógrafos chilenos Rocío Aguirre y Camilo Delpin. Se trata de dos proyectos independientes que, desde lenguajes visuales distintos, abordan una misma sensibilidad: el interés por lo residual y lo fugaz como espacio de reapropiación. Ambos artistas chilenos, nacidos en democracia, exploran a través de sus fotografías lo descartado y lo efímero, para interpelar al espectador sobre los sistemas que rigen la producción en la cultura contemporánea.

Aguirre ofrece una lectura poética del desecho cotidiano, como los restos de comida, envases y embalajes digitales. Mediante cianotipias realizadas con materiales accesibles y luz solar, recupera objetos destinados al olvido, otorgándoles una nueva carga simbólica. Su técnica artesanal, lenta, física y analógica, funciona como gesto de resistencia ante la aceleración tecnológica. Más que una crítica frontal, su obra invita a una contemplación íntima que destaca la belleza de lo mínimo y la tensión entre lo desechado y lo preservado.

La serie de Camilo Delpin explora lo transitorio y ambiguo en dos fases. Primero, captura reflejos solares en aguas en movimiento, formas brillantes y pasajeras que se insinúan y desvanecen. Estos brillos, resultado de ensayo y error, forman la matriz simbólica de la segunda etapa, donde emergen cuerpos indefinidos bajo un código crepuscular. Trabajados con luz continua, los destellos se capturan naturalmente, sin postproducción, aportando autenticidad luminosa. Con mínima intervención digital, las figuras, como deidades mitológicas despojadas de indumentaria y símbolos específicos, dialogan sutilmente con los lenguajes del arte, la moda y lo mítico, revelando los códigos contemporáneos del deseo y la persuasión en su forma más pura.

Juntas, estas propuestas ofrecen una reflexión visual sobre lo descartado y lo perecedero, allí donde los residuos materiales, vislumbres breves y cuerpos sin identidad fija no solo resisten el olvido, sino que dejan abiertas preguntas sobre lo que permanece, lo que se disuelve y lo que aún está por descubrir.