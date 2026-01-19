Accidente de tren de Adamuz: calma en la estación de Cádiz en un día de cancelaciones

El grave accidente de tren ocurrido en la tarde del domingo 18 de enero en Adamuz, Córdoba, ha obligado a suspender el tráfico ferroviario entre Madrid y Andalucía, lo que ha afectado directamente a los trenes Alvia que conectan cada día Cádiz con la estación de Atocha en la capital de España. Esta circunstancia se ha vivido con calma y resignación en la estación de Cádiz, donde el trasiego de pasajeros se ha limitado hoy a los viajeros de media distancia, cercanías y del tranvía de la Bahía.

Los trenes Alvia que tenían previsto salir hoy en dirección a Madrid han sido cancelados, como aparece en las pantallas informativas de la estación gaditana. Los pasajeros afectados por la suspensión no han recibido como alternativa un transporte por carretera, en autobús, como suele ocurrir con otras incidencias del tráfico ferroviario. La alternativa ofrecida ha sido la de cambiar el billete por otra fecha o la devolución del pasaje. Igual suerte han corrido, lógicamente, los trenes que debían llegar a Cádiz desde Madrid, en una situación que puede repetirse en otros días de esta semana. En las taquillas de Renfe, de todas formas, había también tranquilidad.

La única excepción en los trenes con larga distancia desde Cádiz ha sido la del convoy que conecta Cádiz con Barcelona, el llamado Torre del Oro, que transita por la vía convencional Cádiz-Madrid y que en Alcázar de San Juan se desvía hacia la zona del Levante español para poner rumbo después a la Ciudad Condal.

El considerable descenso de pasajeros se ha dejado notar en el hall de la estación, sobre todo en el nuevo vestíbulo abierto hace unas semanas y que estaba prácticamente vacío, y también en algunos de los servicios que se ofrecen en la zona, como el bar o el servicio de taxis. Los conductores señalan que sus viajes se nutren fundamentalmente de los viajeros de larga distancia y, en menor medida, algunos de media distancia.

Cádiz se ha sumado al luto oficial por esta tragedia ferroviaria con minutos de silencio convocados tanto en la Diputación Provincial como en el Ayuntamiento de la ciudad. Aquí, en la plaza de San Juan de Dios, han participado concejales de los tres grupos municipales (PP, PSOE y AIG). El alcalde, Bruno García, ha realizado una breve declaración a los medios acompañado de los dos portavoces de la oposición: Óscar Torres (PSOE) y David de la Cruz (Adelante).

García ha expresado el dolor y la solidaridad con las víctimas del arco plenario gaditano. El alcalde también ha anunciado la suspensión de la ruta de visitas a obras que el equipo de gobierno está realizando en este mes de enero y, también, los actos programados para este miércoles 21 en la feria del turismo Fitur, donde la presencia de la ciudad se limitará a las "reuniones de carácter técnico". El alcalde ha asegurado que, hasta el momento, no se tiene constancia de la presencia de gaditanos entre las víctimas del grave siniestro.