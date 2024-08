'Carranza incumple' se dirige a los grupos municipales del Ayuntamiento de Cádiz

La plataforma 'Carranza incumple' continúa con su campaña para tratar de "concienciar al cadismo en particular y a la sociedad gaditana en general" de las razones que hacen que el actual estadio Nuevo Mirandilla "jamás puede volver a llevar el apellido Carranza". En esta línea han decidido enviar un escrito a todos los grupos municipales con representación en el Ayuntamiento de Cádiz (PP, PSOE y Adelante Cádiz) en el que se recuerdan sus argumentos para oponerse al proceso iniciado por el equipo de gobierno de Bruno García.

Así afirman: "Estadio Carranza no es una marca, por mucho que se busquen atajos legales y se aleguen razones como querer honrar la memoria colectiva del cadismo. No es así, Carranza, como nombre del estadio, siempre irá ligado, ya sea con su nombre o solo con el apellido Carranza, al alcalde golpista y represor anteriormente nombrado. Las dos leyes, la andaluza y la estatal, que salvaguardan y preservan la memoria de los represaliados tras la guerra civil amparan que ese nombre no esté en el estadio. Los sentimientos no se comercializan. Parecería una broma, pero hay demasiado dolor en la historia de Cádiz. Estadio Carranza no puede ser nunca una marca, significa mucho más".

La misiva, que además de a los grupos políticos ha sido enviada también a las secciones sindicales con representación en el Ayuntamiento, recoge la "contrariedad" que supone para la plataforma los "documentos mostrados en el portal de transparencia del Ayuntamiento y que hacen referencia con nombre y apellidos a la terrible represión que hubo durante el segundo periodo como alcalde del que ahora se quiere blindar su apellido como marca".

La carta enviada se posiciona también en "no considerar admisible que se traiga un debate que realmente ni el cadismo ni la ciudad han pedido" y que consideran "superado tras el cambio de nombre que hubo en 2021". Así, estiman que les parece "una muestra ideológica y de cinismo terrible que mientras el Ayuntamiento procede a realizar informes para justificar el nuevo nombre Estadio Carranza, en el portal de transparencia del propio Ayuntamiento se recoja un informe en el que ilustres historiadores han trabajado durante años, con arqueólogos y restauradores sobre la figura de Ramón de Carranza y la depuración del personal municipal durante los años de terror".

"En ese informe -continúa el comunicado de la plataforma- se detalla expresamente la participación activa de Ramón de Carranza en la depuración y el nombre de las 544 víctimas, identificadas con nombres y apellidos, así como el trabajo que desarrollaban para el Ayuntamiento. Sus cuerpos estuvieron depositados en la fosa común del patio número uno del antiguo cementerio de San José. Esto nos parece terrible y nos causa un inmenso dolor y vergüenza democrática. Los documentos son públicos y están a disposición de todos en la página de este mismo Ayuntamiento, donde se hicieron informes a sus empleados que les costó la vida. Esto no es admisible".

Concluye la misiva instando a los representantes políticos del Ayuntamiento a "llegar a acuerdos para cerrar un debate que no tiene que ver con derecha, centro o izquierda, tiene que ver con los asesinatos producidos en un periodo terrible para nuestra ciudad reclamándoles caminar hacia delante. Por favor, dejen un nombre que reconforte a todos, no podemos dejar nombres que dañen tanto”.