Carmen Garrido, investigadora de la Universidad de Cádiz, reconocida en los I Premios Talent Woman Andalucía 2025

La catedrática de la Universidad de Cádiz Carmen Garrido, directora del Instituto Universitario de Investigación Marina (INMAR) y coordinadora general del Campus de Excelencia Internacional del Mar (CEI·MAR), ha sido galardonada en los I Premios Talent Woman Andalucía 2025 en la categoría de Ciencia marina y tecnologías ambientales.

La entrega de premios ha tenido lugar en el Centro Cultural José Luis García-Palacios, de Córdoba, en una ceremonia en la que se ha distinguido a siete mujeres y una asociación referentes en ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento en Andalucía. Estos galardones están impulsados por la Agencia Digital de Andalucía (ADA) junto con Talent Woman/Talent Land y el Ayuntamiento de Córdoba, con el objetivo de visibilizar el talento femenino en áreas STEAM e impulsar vocaciones entre las nuevas generaciones.

Para la Universidad de Cádiz, este premio constituye un motivo de especial satisfacción y un reconocimiento al rigor y a la dedicación con los que Carmen Garrido ha desarrollado su trayectoria académica y científica.

Trayectoria vinculada a la investigación marina y ambiental

Carmen Garrido es catedrática de Tecnologías del Medio Ambiente en la UCA y fue elegida directora del INMAR en 2024, responsabilidad que compagina con la coordinación general de CEI·MAR.

Licenciada en Ciencias del Mar y doctora en Ingeniería Química por la Universidad de Cádiz, su actividad investigadora se centra en líneas como la ficotecnología ambiental y el desarrollo de criterios de calidad ambiental basados en resultados ecotoxicológicos y químicos, así como en aplicaciones con microalgas para depuración y tratamiento de aguas.

Otras distinciones en esta primera edición

Además del reconocimiento a Carmen Garrido, los I Premios Talent Woman Andalucía 2025 han distinguido en la categoría de Ingeniería, educación tecnológica y vocaciones STEAM a Marta López Martos; en la categoría de Tecnologías emergentes para la inclusión y el bienestar, a María Jesús Garrido; en la modalidad de Microbiología y retos de salud global, a Hikmate Abriouel; en la categoría de Salud pública, epidemiología e investigación clínica, a la granadina María José Sánchez; en Agroindustria, calidad alimentaria y territorio, a Brígida Jiménez; en Innovación digital en industria creativa, a Raquel Pérez y Mariana Flink; y, por último, en la categoría de Impulso al emprendimiento femenino STEAM (inversión y ecosistema) a WA4STEAM (asociación de mujeres business angels).