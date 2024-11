Así es el CARmela, el coche diseñado por los andaluces más machistas

Cádiz/Tras días de especulación y misterio, Midas, empresa dedicada al cuidado del automovilista a través de soluciones sostenibles de mantenimiento, reparación y movilidad, ha desvelado que es la compañía que estaba detrás de la lona en Madrid que anunciaba a “CARmela: el coche 100% femenino” y que tanto debate ha generado. En el marco de su campaña #EllasConducen, que celebra su quinto aniversario, la compañía ha dado a conocer en un evento para prensa el objetivo de la misma: presentar las conclusiones de su último estudio y a CARmela, un vehículo creado mediante inteligencia artificial que pone de manifiesto los prejuicios persistentes sobre la conducción femenina y las características consideradas "necesarias" en un coche para mujeres.

A través de esta edición, Midas ha visibilizado las ideas limitantes que aún existen respecto a las capacidades de las mujeres al volante y cómo persisten visiones paternalistas que subestiman su habilidad y confianza en la conducción, así como su conocimiento del motor. El estudio revela que casi 3 de cada 10 andaluces considera que debería diseñarse un vehículo específico para mujeres, basado en la falsa creencia de que ellas necesitan características adicionales para sentirse seguras. El miedo y la necesidad de ganar más seguridad son las principales motivaciones que impulsan esta creencia que si se extrapola el dato indica que 3 de cada 10 gaditanos piensan lo mismo, perpetuando así un estereotipo sin base real que relaciona el género femenino con inseguridad al volante.

Interior del CARmela, diseñado y construido gracias a la Inteligencia Artificial, según la oponión de los más machistas

"Aún sorprende que, en pleno siglo XXI, persistan clichés inexplicables sobre las mujeres y su relación con la conducción e, incluso, con la necesidad de que las mujeres tengamos un coche diseñado específicamente para nosotras" afirma Jocelyne Bravo, Marketing and Communications Lead de Midas. "Con #EllasConducen, nuestro objetivo es no solo visibilizar estos estereotipos, sino también generar conciencia sobre la necesidad de superarlos. Creemos que exponer estos prejuicios es el primer paso para una transformación cultural que permita ver a las mujeres al volante de manera igualitaria, destacando sus capacidades y preferencias reales sin caer en etiquetas limitantes."

Asimismo, la piloto Ana Carrasco, que será un año más la embajadora de del proyecto, ha intervenido aportando inspiración y visibilidad a la causa: “Es un honor ser embajadora de la campaña #EllasConducen un año más. Es una iniciativa que no solo da visibilidad a las mujeres en el mundo de la automoción, sino que trabaja activamente para eliminar las barreras que, durante mucho tiempo, han limitado nuestra presencia en este sector. Proyectos como el de CARmela y el compromiso firme de Midas refuerzan la lucha por un sector de la automoción sin sesgos de género, promoviendo la igualdad y abriendo oportunidades para que más mujeres encuentren su lugar en el mundo del motor”, ha indicado durante la rueda de prensa.

Las características de CARmela, el "coche femenino": estereotipos sobre las necesidades de las mujeres al volante

El estudio ha puesto en evidencia, a través del vehículo que ha generado la IA a partir de los datos extraídos, las ideas preconcebidas que existen sobre lo que supuestamente debería incluir un coche “diseñado para mujeres”. Entre las características más seleccionadas por aquellos encuestados conformes con la necesidad de diseñar un vehículo específico para mujeres se encuentra un mayor nivel de seguridad (41%) en forma de protecciones adicionales y específicas anti ralladuras, una característica asociada a la presunción de que las mujeres tienen menos habilidad o destreza en la conducción.

Por otra parte, los andaluces y concretamente muchos gaditanos señalan como otra característica fundamental para este coche contar con espacio adicional para sillas de bebé (36%). Esta “funcionalidad” remarca la tendencia a asociar a las mujeres con un papel familiar en el vehículo y perpetúa la creencia sesgada de que el coche de una mujer debe estar preparado para el transporte infantil, asumiendo que las prioridades femeninas en el vehículo giran principalmente en torno al cuidado familiar.

En términos de diseño exterior, los andaluces piden que este automóvil ofrezca materiales y colores suaves, más espejos y más grandes, y pedales adaptados al calzado femenino (31%), reduciendo el interés de las mujeres a la estética, y una guantera más amplia para guardar artículos personales como maquillaje (23%). Por la parte del diseño exterior, debería ser más ligero y manejable (25%), lo que sugiere una visión sesgada que asume que las mujeres necesitarían un vehículo menos exigente de controlar. Finalmente, el coche debería incluir un limitador de velocidad (21%) para controlar su conducción.

La discriminación en el mundo del motor: una barrera persistente para las mujeres

En Andalucía, el 77% de las mujeres conductoras ha experimentado algún tipo de discriminación por razón de género en la carretera, incluyendo gestos como miradas, comentarios, insultos o bocinazos, evidenciando un entorno hostil en el que se cuestiona su presencia y habilidad al volante. Es alarmante que, de este grupo, casi un 35% afirma sufrir estas conductas de manera frecuente o constante, una recurrencia que subraya una problemática de género persistente.

El estudio también expone cómo las mujeres enfrentan discriminación cotidiana en el entorno automotriz. Un 30% de ellas ha experimentado trato diferencial en talleres, donde aún es raro ver a una mujer gestionando temas de mantenimiento; además, el 26% asegura haber recibido un trato diferente al contratar servicios asociados al vehículo, momento en el que las mujeres sentían que las trataban como si no entendiesen el tema y en tono paternalista. Este trato discriminatorio no solo perpetúa ideas sexistas, sino que también afecta la confianza y autoestima de las mujeres, quienes en casi un 40% admiten sentirse emocionalmente afectadas por comentarios machistas sobre su conducción.

#EllasConducen celebra su 5º aniversario impulsando un entorno automotriz inclusivo y libre de prejuicios

Ante esta realidad y con motivo del 5º aniversario de la campaña, Midas ha renovado su iniciativa #EllasConducen con un nuevo proyecto mediante el cual la compañía ofrecerá formación en mecánica a mujeres en situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social, creando oportunidades de desarrollo profesional en el sector automotriz.

“Celebrar el 5º aniversario de #EllasConducen no solo refleja que es una campaña necesaria y que funciona, sino que también demuestra el apoyo continuo que hemos recibido a lo largo de estos años. Ofrecer formación a mujeres que quieran formar parte del mundo del motor es un paso hacia la creación de un futuro más equitativo. Estamos convencidos de que, al brindar estas habilidades, no solo transformamos vidas individuales, sino que también contribuimos a romper barreras en un sector que necesita más diversidad y talento femenino" apunta Jocelyne Bravo, Marketing and Communications Lead de Midas.

#EllasConducen es una iniciativa solidaria de Midas que busca derribar los estereotipos de género en la conducción y el sector automotriz, mientras apoya a mujeres en situación de vulnerabilidad. Este quinto aniversario marca un avance en la misión de Midas de construir un entorno inclusivo, en el que las mujeres sean reconocidas como conductoras plenas, capacitadas y respetadas en igualdad de condiciones con sus pares masculinos. Con “CARmela: el coche 100% femenino” y el compromiso de #EllasConducen, Midas refuerza su labor en la lucha por una sociedad e industria automotriz sin sesgos de género y en la promoción de la igualdad para las mujeres en el mundo del motor.