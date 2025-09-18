Carles Montiel, director del South: “Nosotros queremos que este festival esté en Cádiz toda la vida”

Finalizada la tercera edición del Festival South de Cádiz, su director, Carles Montiel, repasa en esta entrevista su debut personal al frente de un festival del que se declara muy satisfecho y que la organización quiere seguir manteniendo en Cádiz en los próximos años, con el convencimiento de que la ciudad va sintiendo como propia, cada año un poco más, esta joven cita audiovisual. El futuro, eso sí, precisa de un fornido músculo financiero cuyo crecimiento depende en buena parte de las administraciones públicas.

Pregunta.–¿Qué balance general hace del festival?

Respuesta.–Más allá de los datos, lo que más ha crecido es la sensación que tiene la ciudadanía de cercanía al festival. Creemos que cada vez somos más capaces de llegar al gaditano, de ofrecerle una propuesta cultural y audiovisual interesante y atractiva, y que cada vez más la aceptan y la hacen suya. Estamos muy contentos de haber visto que el festival está empezando a calar de verdad en el pueblo.

P.–¿Esa es la sensación?

R.–Totalmente. Ya no solo nosotros desde el ámbito de la organización, sino también todos los invitados de la industria española, de la industria internacional, cuando están por el festival, cuando pasean por las calles, cuando van a tomar un café, les hablan, la gente se interesa; creo que se siente integrado cada vez más en el festival.

P.–Va calando más.

R.–Sí, sí, sí. Y esa era, sobre todo, la obsesión en este tercer año: solidificar la relación del festival con la ciudad. Nosotros queremos que este festival esté en Cádiz toda la vida. Queremos que los gaditanos se sientan orgullosos y contentos, y tenemos que estar a la altura de la gente porque, obviamente, hay mucho dinero público que se invierte en él y tenemos que ser responsables a la hora de utilizarlo y a la hora de traer una oferta cultural que sea atractiva, interesante.

Por otro lado, queremos también que las personas que traemos, los profesionales, actores, creativos, actrices, se encuentren a gusto, les guste repetir y obviamente esa sintonía, esa simbiosis, va a acabar generando, estamos convencidos, oportunidades de trabajo y de negocio para que se queden aquí en Cádiz.

P.–Una de las novedades ha sido la suma de espacios como el Falla y el Títere.

R.–Sabíamos que era un pequeño reto porque estábamos separando, desunificando, el festival respecto a las dos primeras ediciones, pero siempre tuvimos muy claro que este festival tenía que acabar en el Falla, y también en Tía Norica, pero especialmente en el Falla por el icono que es en Cádiz. Y quizás, pensándolo ahora, creo que ha sido el año adecuado para pasarlo al Falla. Tras dos años, ya era como el momento adecuado de dar ese salto. También tenemos la sensación de que los gaditanos, al ver el festival en el Falla, lo valoran más todavía.

P.–La gala de inauguración lució más.

R.–Las galas en el Falla lucen como en ningún lugar en la ciudad. La plaza es maravillosa, todo es mucho más sencillo de organizar, que eso también es importante. Aquí, en el Palacio de Congresos, es más complicado en el exterior con el tráfico.

P.–Quizás en el Palacio de Congresos la alfombra naranja, por ejemplo, es más visible al ser un lugar de paso.

R.–Pero en el Falla se ha respondido bien a la alfombra naranja, se ha respondido muy bien. Hemos traído rostros más populares, pero incluso con rostros menos populares, pues también ha venido mucha gente. Y también hemos tenido una buena asistencia de público; la asistencia de público ha crecido muchísimo en relación al año pasado. Y en el ámbito de la industria también hemos crecido.

P.–¿Y cómo se ha sentido Carles Montiel en el plano personal?

R.–Pues muy bien. Hombre, unas semanas antes, sobre todo en verano, ha sido bastante intenso, pero es que esto es un equipo y, de verdad, somos un equipo muy bueno. Todo el equipo ya nos conocíamos, estábamos muy coordinados. Sabíamos en dónde, quizás, no habíamos sido tan hábiles en años anteriores. Siempre se mejora, siempre surgen incidencias , pero hemos respondido, creo, muy profesionalmente a todas las que hemos tenido. Esperemos no haber molestado mucho a los gaditanos con las furgonetas arriba y abajo, con toda la logística del festival y, sobre todo, que lo hayan disfrutado.

P.–¿Cómo ha ido la colaboración con Alcances?

R.–En Cádiz no queremos ser la competencia de nadie y no lo somos para nada. Primero, el equipo de Alcances es gente que tiene mucho que enseñarnos a nosotros. Son gente que conocen Cádiz muy bien, que saben cómo ofrecer a los gaditanos un festival que lleva 57 años. Quedamos para tomar un café hace unos meses, empezamos a valorar cómo podíamos trabajar juntos, cómo podíamos ayudarnos.

P.–Desde las diferencias.

R.–Sí, porque es verdad que somos festivales diferentes. También nosotros podemos colaborar con ellos en obtención, sobre todo, de documentales. Ellos pueden colaborar con nosotros también en muchos aspectos. Entonces, ha habido muy buen rollo y eso es lo más importante. Yo creo que ha habido muy buena comunicación entre nosotros. Y, por supuesto, es una de esas acciones que nos planteamos hace unos meses y de las que estamos muy satisfechos.

P.–En la gala de apertura hizo una encendida y sincera defensa de Cádiz como sede.

R.–Claro, es que, como te comentaba, es nuestra obsesión. Queremos que el gaditano se sienta orgulloso de este festival. Y, obviamente, nos lo tenemos que ganar. Y sabemos que no es cuestión de un año, que es cuestión de muchos años, porque yo no veo a este festival en ninguna otra ciudad de España. Queremos hacerlo aquí, queremos hacerlo siempre aquí, que sea una actividad cultural muy relevante que se hace en Cádiz, desde Cádiz para el mundo; no solamente para España, sino para el mundo. O sea, somos ambiciosos y queremos que crezca la internacionalidad del festival.

Estamos convencidos de que tenemos una oportunidad magnífica, porque somos bastante pioneros; este festival es bastante pionero como festival de series en el mundo, no en España ni en Europa, sino en el mundo. Y tenemos una oportunidad de explotar la originalidad de este festival. Vendrán más festivales, seguramente, pero yo creo que si somos los primeros y somos capaces de darle esa dimensión, Cádiz va a estar en el mapa del mundo audiovisual de una manera muy muy relevante a corto plazo.

P.–Siempre se ha dicho que se firmó por tres años; no sé si hay que firmar físicamente la prórroga, porque de ahí es donde surge a lo mejor ese runrún que puede haber en la ciudad…

R.–Lo cierto es que por parte nuestra nunca ha habido dudas. Es verdad que hubo un acuerdo por tres años que, de alguna manera, también se ha ido adaptando a cada año. Es cierto que nos gustaría tener ese compromiso de varios años, más que nada para tener tranquilidad, para poder elaborar, por ejemplo, las fechas del año que viene, poder marcarlas en pocas semanas, poder definirlo todo con esa tranquilidad de que tienes un presupuesto que sabes que es ese y que no haya dudas. Entonces, claro, es más bien eso, es más bien establecer ese compromiso, diríamos, formal. Pero diríamos que de una manera informal el compromiso de todos está. Y, por supuesto, el nuestro en todos los sentidos.

P.–Ayuntamiento y Diputación parecen convencidos.

R.–Yo creo que están satisfechos, estamos hablando a lo largo del festival con ellos y creo que son muy conscientes del esfuerzo que hemos hecho este año, que ha sido muy grande, y yo estoy seguro que lo valorarán.

P.–¿Y la relación con la Junta?

R.–La Junta de Andalucía siempre ha apoyado al festival. Además, el origen de todo, hay que reconocerlo, es la Junta de Andalucía, es la Consejería de Turismo. Nosotros estamos haciendo, yo creo, una buena labor, y creo que la Junta lo ve, ve esta labor, y también por parte de la Junta sabemos que todo va a ser sentarnos y cerrar acuerdos.

P.–La financiación es básica.

R.–Podemos obtener más patrocinadores privados, pero obtienes más patrocinadores privados si tienes una mayor dimensión, sobre todo internacional. Entonces, eso es factible si todo acompaña, y ahí sí que nos podemos convertir en ese referente que es lo que queremos, porque al final hay un gran retorno, porque no es un dinero que caiga en saco roto. O sea, por un lado, una gran parte de la financiación del festival se queda aquí, en hoteles, en restaurantes, en contrataciones, en servicios. Aparte de eso, se genera negocio: con solamente una serie o una película que en los próximos dos años se ruede en Cádiz gracias a una charla de café en este festival…

P.–O por un photocall en La Caleta...

R.–O a un photocall en la Caleta, solo con eso ya se compensa toda la inversión que puedan hacer las entidades públicas. Y no va a ser una, van a ser más. Y si crece, en la medida que estamos convencidos que somos capaces de hacerlo crecer, va a ser mucho más. Entonces, el retorno que puede tener para una ciudad como Cádiz, también la provincia, pero específicamente para una ciudad como Cádiz, es muy grande.

P.–Habrá que esperar entonces para saber las próximas fechas.

R.–El tema de las fechas lo tenemos que valorar con ellos. En las fechas siempre hay que ver no solamente dónde está ubicado nuestro festival, sino los otros. Porque está cargadísimo. Claro, septiembre está muy cargado. Este año teníamos el Falla disponible en septiembre. En otros meses no era posible. No lo vamos a poner en febrero, tranquilo (ríe). Veremos cuál es la fecha más adecuada.