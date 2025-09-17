'What it feels like for a girl', la triunfadora del South Series de Cádiz 2025 con tres premios

Después de seis días "intensos, emocionantes e inspiradores para todos los participantes", como definiría Carles Montiel, la tercera edición del South International Series Festival, la cita que dirige, alcanza su última jornada que ha tenido como momento más esperado la lectura del palmarés del certamen en el que se ha alzado como auténtica triunfadora What it feels like for a girl que salda su participación en el festival gaditano con tres premios, Mejor Serie de Ficción, Mejor Reparto y la primera edición del Premio Ciudad de Cádiz.

"Por su valiente relato de una realidad difícil y oscura y por una energía de autenticidad que traspasa la pantalla y que sacude al espectador con una historia llena de dolor, ternura y alegría humana", según ha definido el jurado oficial, la serie de ficción británica basada en las memorias de la escritora y periodista Paris Lees ha conquistado el galardón más deseado del festival. Un comité, formado por Michael Murphy, Mariano Baselga, Carmen Serrano, Myar Craig-Brown y Patricia Vico, que además ha reconocido "el sobresaliente trabajo interpretativo de unos jóvenes actores que destacan tanto por sus trabajos individuales como por la química que tienen entre ellos".

El acta enunciada por Serrano, responsable de Europa Creativa Desk Media Andalucía, también guardaba un premio más, el de Mejor Guion de Serie de Ficción, que ha celebrado con ganas el equipo de Sense Filtres, la serie catalana que muestra los desafíos de crecer en un mundo hiperconectado a través de tres historias de sexting y que ha sido premiada por abordar "una historia difícil y universal con enorme aventura y luminosidad, apoyándose en unos personajes llenos de vida".

Otro de los premios importantes de esta edición, la Mejor Serie de No Ficción, ha recaído en Una historia muy heavy, donde la gira histórica que enfrenta a Obús y Barón Rojo sirve de motor para repasar los orígenes del metal en España. Un trabajo que ha brillado "por su estructura narrativa, su inteligente contextualización histórica y la investigación que lo sostiene", a juicio de un jurado -Elena Ruipérez de Azcárate, Claire Willats y Javier Miranda- que también han querido otorgar una Mención especial a The Agent, the Life and Lies of my father "por su audacia en la estructura narrativa y la forma en que involucra al espectador" y un Premio Especial a La Húngara, toma que toma "por ser capaz de capturar la personalidad de la artista y su consistencia en la mezcla de elementos de humor y drama".

La serie de Mediaset España también se ha marchado de Cádiz con la maleta cargada. Así, además de este Premio Especial, La Húngara, toma que toma ha conseguido el Premio del Público a la Mejor Serie de No Ficción, un galardón otorgado por la ciudadanía asistente a las proyecciones de la sección oficial de South Series que en su apartado de Ficción ha ganado Ella, maldita alma, la serie creada por Aurora Guerra basada en la novela de Manuel Rivas y rodada en buena parte en la provincia gaditana.

De Cádiz es también el jurado Premio Ciudad de Cádiz -formado por Santiago Moreno, Esther Trigo, Beatriz Aragón, Alba Plaza y Manuel Tirado- que, como hemos mencionado, ha otorgado la primera edición de este galardón a la serie de Paris Lees por "la fuerza de su mensaje que muestra la evolución de un tema tan actual" y por "la emoción de su narrativa que consigue conectar con el espectador de esta ciudad, Cádiz, tan vinculada a lo social, las libertades y los derechos".

Además de los galardones a estas series que pronto veremos en plataformas y televisiones, desde el pasado año el South International Series Festival premia a los mejores proyectos a desarrollar en su certamen South Boost, que el pasado año ganó La Roca, de la gaditana Rocío Sepúlveda que ya en este año está en preproducción. En este 2025, el proyecto de serie elegido ha sido Correos y telégrafos, de Jacobo Palomo, David G. Marcelo y Rocío Martín, "por su mirada fresca, luminosa y tierna sobre el mundo rural, dignificando a las personas no normativas y convirtiendo a lo cotidiano en heroico", ha destacado el jurado compuesto por Alejandro Ávila, Manuela Ocón, Alberto Fernández, Isabel Cabrera y Carlos Rosado. Un comité que también ha querido distinguir con una mención especial a El cantante, de Jorge Naranjo, "por su solidez indiscutible que apuesta por una figura de la talla de Miguel Ríos, cuya obra forma ya parte del legado cultural universal".

Casi 13.000 personas asisten a las proyecciones

Además de la lectura de los premios de esta tercera edición, en la cita con el palmarés del III South International Series Festival ha habido sitio para hacer balance de la edición de 2025 a cargo de Carles Montiel, que asumía este año el cargo de director de la cita que anteriormente ha comandado Joan Álvarez.

El nuevo director, que en estos años ha formado parte del núcleo central de la organización del festival, ha agradecido visiblemente emocionado a todas las personas que han hecho posible esta edición y ha expresado su más sincero deseo de volver a una "magnífica ciudad" que "ya ha aceptado a este festival como algo suyo".

Así, además de hablar de "consolidación" del South Series en Cádiz -aunque con esta edición acaba el compromiso firmado que une a la cita con la capital gaditana- y del "crecimiento cualitativo" que Montiel ha observado en este 2025, el director también habló de números en su balance. "Hemos tenido 12.808 asistentes en total, más de 700 profesionales nacionales e internacionales, 110 periodistas acreditados y 230 personalidades que han pasado por la alfombra roja", ha enumerado insistiendo en que South Series "es de la ciudadanía gaditana y tiene que ser para ellos".

Pero también, explica, en este año South "se ha consolidado más allá de Cádiz y más allá de España" pues cada vez cuentan con "más medios y más repercusión internacional". "Esa es la idea desde el origen y esa es la intención y para eso vamos a trabajar en el futuro".