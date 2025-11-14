Otro caos en el tren Cádiz-Madrid por la ausencia de maquinistas

Nueva odisea para los usuarios del tren entre Cádiz y Madrid. En este caso, sin embargo, no ha sido la habitual avería de los trenes Alvia, o la ausencia de los mismos para poder cumplir el servicio estipulado. En este caso ha sido la falta de un maquinista, para hacer el relevo del compañero que partió de la terminal gaditana, lo que ha provocado el caos, otro más, en el viaje hasta la capital en tren.

En esta ocasión el protagonista fue el Alvia que partió a la una y media de la tarde desde la estación de Cádiz, con tiempo de llegada sobre las seis y media de la tarde a Madrid-Atocha. A la hora de escribir esta crónica, los 270 pasajeros que iban a bordo, tras las paradas de Sevilla y Córdoba, aún no habían terminado su viaje, parados como estaban en Ciudad Real.

En este caso el problema comenzó en Córdoba. El maquinista a cargo de este servicio desde Cádiz bajo del tren ya que su jornada laboral había concluido. La norma era contar con un compañero sustituto para seguir hasta Madrid. Pero allí no había nadie. El relevo no estaba. Incumplida la norma, Renfe hizo bajar a todo el pasaje a la estación cordobesa ya que, se decía, estos no podían permanecer en los vagones.

270 pasajeros esperando, sin información, en una terminal, la cordobesa, con una importante carga de trayectos que hace que la zona de vestíbulo esté siempre llena. Así estuvieron hora y media. Hasta que se les indicó que ya podían subir al tren. Al mismo que había partido de Cádiz. "Un caos de mil demonios para volver a meternos al mismo tren", comentaba a este diario uno de los pasajeros.

Las quejas a los revisores no solucionaron el problema, claro, aunque uno de ellos recomendó que se presentasen "270 quejas" al terminar el viaje en Atocha. Cuando llegasen, claro.