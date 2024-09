Caos en las listas de acceso a la Universidad en Cádiz: "Es muy fuerte que jueguen con el futuro y la salud mental de estos estudiantes"

Lo que han tenido que sufrir miles de estudiantes aspirantes a la Universidad de Cádiz y del resto de provincias de Andalucía hasta saber su plaza definitiva no ha tenido nombre. Los sucesivos fallos registrados en el sistema de Distrito Único Andaluz (DUA) los ha llevado a sufrir una auténtica pesadilla.

Así lo han venido denunciando las plataformas de estudiantes y son numerosos los casos que se han contado, como el de la madre de un joven que tenía su plaza asignada y asegurada en Cádiz, por lo que alquiló una habitación que ha tenido que dejar, cuando finalmente el algoritmo que tanto ha fallado lo ha dejado fuera de esta facultad, sin la carrera universitaria que quería cursar en Cádiz y sin el dinero del piso que alquiló. "Mi hijo ya tenía una habitación reservada en Cádiz, voy a perder 650 euros, somos una familia humilde y es mucho dinero y nadie se va a hacer responsable de esto", explica María José.

Todo esto, relata esta madre, por no citar los problemas de salud a los que se ha visto sometido su hijo, que debido a los nervios y la incertidumbre ha sufrido problemas en la piel como urticarias y eccemas, "ha estado malísimo, malísimo, y me parece muy fuerte que estén jugando con el futuro y la salud mental de unos niños que están empezando a labrarse su futuro, es vergonzoso".

Añade que si el algoritmo no estaba preparado para para tanto volumen, "tenían que haber sido previsores, pues el día 4 de septiembre me aseguraron que la lista estaba correcta y estaba el 11 , luego a la siguiente semana que estaba el 17 y me dijeron que era la definitiva", pero finalmente quedó fuera.

Un septiembre agónico

El jueves, 5 de septiembre salieron las notas de corte de la segunda resulta, en una lista en la que muchos alumnos no se movieron ni un puesto debido a las incidencias del sistema. Así, mientras unos iban escalando puestos según lo estipulado por sus notas, otros permanecían igual, con lo que todo este desajuste ha conllevado para los perjudicados, fundamentalmente con los que tenían previsión de estudiar en otras ciudades y estaban pendientes no solo de matriculaciones, sino de residencias o pisos de alquiler de estudiantes cuyo dinero han perdido.

La situación fue tan desesperante, que lo denunciaron y recogieron firmas a través de la plataforma change.org solicitando transparencia en el proceso de selección".

Aparte de la petición en change, se pusieron en contacto con el defensor universitario, con el Defensor del Pueblo Andaluz, aparte de las alegaciones individuales a través del DUA (Distrito Único Andaluz), sin descartar protestas presenciales.

Según contaba la portavoz de estos alumnos, los problemas se vienen sucediendo desde la primera adjudicación y la solución que les ofrecían desde el propio DUA era esperar al 13 de septiembre, que es la fecha prevista para la tercera resulta o lista. Todo un despropósito.