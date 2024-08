La Canela, salida de emergencia en los conciertos del Baluarte de la Candelaria, "no tiene ningún problema estructural"

Cádiz/Ante la alerta lanzada desde el PSOE de Cádiz sobre el uso de la antigua Canela como salida de emergencia durante los conciertos celebrados en el Baluarte de la Candelaria, el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento, José Manuel Cossi, ha defendido que este local anexo a la fortificación gaditana "no tiene ningún problema estructural" y puede utilizarse "con seguridad" como vía de evacuación.

"No sé por qué nos acostumbra el PSOE a generar una preocupación", ha lamentado el edil de Urbanismo que ha aseverado que "los informes que tiene realizado el proyecto" para esta utilización "cumplen con la normativa".

Hay que recordar que los socialistas han mantenido que las vigas de este local, cerrado desde hace años, no se encontraban en buen estado y, de hecho, en una visita realizada hace algo más de un mes por la prensa con el alcalde y la edil de Patrimonio al Baluarte de la Candelaria se prohibió a los medios de comunicación entrar en este recinto por orden del arquitecto municipal, argumentando la edil Maite González que "las vigas" del espacio) se habían visto afectadas "con respecto a la estructura". "En ese momento los informes estaban en proceso", ha contraargumentado el concejal.

"Si no hubiera seguridad, no hubieramos permitido esa zona de evacuación. Ese espacio tiene un forjado nuevo y las vigas de madera, aunque tienen humedad, son un elemento más visual que otra cosa. La obra de La Canela no salió adelante no por esa cuestión sino por problemas con la Comisión Provincial de Patrimonio", ha explicado Cossi que ha insistido en que "estructuralmente no existe ningún problema" en el espacio tal y como, ha aseverado, refleja el informe que ha reclamado a los técnicos para contestar a la denuncia del PSOE "con total tranquilidad".

"Cuando el Baluarte de la Candelaria estaba abierto con el equipo de Gobierno anterior el PSOE no se preocupaba tanto cuando sólo había dos puertas de evacuación. Nosotros, sin embargo, hemos incorporado una puerta más (la de La Canela) por mejorar la seguridad y con la garantía de que a nivel estructural las vigas están bien. Todo lo demás es ganas de generar polémica que no existe", ha sostenido.