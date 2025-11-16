La campaña de uso del móvil al volante en Cádiz deja más de 160 denuncias en sólo una semana

La Policía Local de Cádiz ha iniciado desde el pasado lunes una campaña intensiva contra el uso del teléfono móvil durante la conducción, que se mantendrá hasta final de año. Esta medida responde al aumento alarmante de accidentes de tráfico derivados de esta conducta, que supera actualmente a los provocados por alcohol, drogas, exceso de velocidad o infracciones generales de circulación.

Para garantizar la efectividad de los controles, se emplearán vehículos camuflados con personal uniformado, así como las cámaras de tráfico distribuidas por toda la ciudad. La campaña busca concienciar sobre los riesgos de la distracción al volante, recordando que a 50 km/h un vehículo recorre 28 metros en apenas 2 segundos, distancia suficiente para que un breve descuido pueda generar graves consecuencias.

Sanciones por usar el móvil al conducir

Durante la primera semana de la campaña, más de 160 conductores fueron denunciados por el uso del teléfono móvil mientras conducían, principalmente por enviar mensajes a través de WhatsApp o redes sociales, incluso con varias conversaciones simultáneas.

Las infracciones detectadas conllevan sanciones de 200 euros y la retirada de entre 3 y 6 puntos del carnet de conducir, según el tipo de uso del dispositivo. La Policía Local reitera su compromiso con la seguridad vial y llama a la responsabilidad de todos los conductores para evitar accidentes.