El campamento de verano de Márgenes y Vínculos en Cádiz, todo un éxito

El campamento de verano de 'Las locas aventuras del Capitán@ y su tripulación.com' ha culminado con nota muy alta sus actividades en el colegio público Santa Teresa de la ciudad de Cádiz. Este campamento forma parte de la estrategia de la Fundación Márgenes y Vínculos para la prevención de la exclusión social. Esta ha sido la sexta edición de un proyecto que comenzó en 2020 y que este año por primera vez cubrió dos meses, julio y agosto. La actividad ha sido financiada por la Junta de Andalucía y apoyada por el equipo de prevención integral de maltrato a la infancia y la adolescencia de la Fundación Márgenes y Vínculos en Cádiz.

Sesenta y cinco niños, niñas y adolescentes de entre los cinco y los 13 años participaron en este campamento de verano, gracias a la coordinación con el Ayuntamiento de Cádiz. La mayor parte de estos menores eran de la misma ciudad de Cádiz y en algunos casos venidos desde poblaciones cercanas de la bahía. Han disfrutado en estos dos meses de la playa de la Caleta y de actividades lúdicas y educativas enmarcadas en bloques temáticos, como el conocimiento de nuestro entorno; participación infantil y juvenil y solidaridad; medio ambiente y alimentación saludable; interculturalidad; igualdad y diversidad.

El campamento han conseguido crear un espacio de convivencia, ocio positivo y saludable para ocupar los meses de verano de un grupo de población infantil y adolescente en riesgo de exclusión social. Con actividades formativas a través del juego y de talleres dinámicos que han fomentado valores positivos de relación e integración entre las niñas y niños como ciudadanos y ciudadanas solidarias y respetuosas entre ellas y con su legado histórico y su medio ambiente más cercano.

Se ha ofrecido a diario a todos los niños y niñas participantes un desayuno, fruta a media mañana, almuerzo y merienda. Los menores han practicado surf, han visitado la yeguada de Jerez y una granja apicultura, han paseado en catamarán y se han montado en tirolinas, etc. Y la colaboración y participación de distintas entidades y asociaciones han permitido un ejercicio diáfano de solidaridad, integración y justicia social.

El campamento permitió la contratación de siete personas y las actividades y servicios contratados con diferentes empresas han colaborado en la dinamización del sector del turismo, el ocio y el tiempo libre de la bahía de Cádiz.