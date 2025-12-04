Un camión sale ardiendo en la avenida de la Bahía, en Cádiz

Un bombero apaga el incendio de un camión en la avenida de la Bahía, en Cádiz.

Un camión ha salido ardiendo en la avenida de la Bahía, en Cádiz, durante la pasada madrugada. El suceso se ha producido poco antes del amanecer, a las 7.15 horas, momento en el que la centralita del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz recibió un aviso del suceso.

El furgón comercial se encontraba circulando por el paseo marítmo Puntales-La Paz a la altura de la calle Brigadier Tofiño, lugar en donde el conductor detuvo el vehículo para poder abandonarlo a toda prisa. Por suerte, no hay que lamentar daños personales.

Hasta el lugar de los hechos se desplazó una dotación formada por una autobomba urbana pesada (U-43) y cuatro efectivos, que procedieron a la extinción de un incendio que se localizó en la zona del cajón de transporte, extendiéndose por este espacio al ser de fibra.

En total, los bomberos emplearon unos 2.000 litros de agua para poder apagar las llamas.