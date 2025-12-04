Un camión sale ardiendo en la avenida de la Bahía, en Cádiz
A pesar de la aparatosidad de las llamas, localizadas en la zona del cajón de transporte, no hay que lamentar daños personales
Desalojan de madrugada un edificio con más de cien viviendas en el Río San Pedro por un incendio en el garaje
Un camión ha salido ardiendo en la avenida de la Bahía, en Cádiz, durante la pasada madrugada. El suceso se ha producido poco antes del amanecer, a las 7.15 horas, momento en el que la centralita del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz recibió un aviso del suceso.
El furgón comercial se encontraba circulando por el paseo marítmo Puntales-La Paz a la altura de la calle Brigadier Tofiño, lugar en donde el conductor detuvo el vehículo para poder abandonarlo a toda prisa. Por suerte, no hay que lamentar daños personales.
Hasta el lugar de los hechos se desplazó una dotación formada por una autobomba urbana pesada (U-43) y cuatro efectivos, que procedieron a la extinción de un incendio que se localizó en la zona del cajón de transporte, extendiéndose por este espacio al ser de fibra.
En total, los bomberos emplearon unos 2.000 litros de agua para poder apagar las llamas.
También te puede interesar
Lo último
Contenido ofrecido por Ciudad autónoma de Ceuta
CONTENIDO OFRECIDO POR SÁNCHEZ ROMERO CARVAJAL
Contenido Patrocinado
Regístrate para recibir este boletín quincenal que abundará en una idea de la que se habla poco: tener críos puede ser muy divertido.
CONTENIDO OFRECIDO POR AMAZON