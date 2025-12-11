Cambio en la programación de Navidad de Cádiz 2026 por las lluvias

El desfavorable parte meteorológico previsto para este viernes 12 de diciembre ha llevado al Ayuntamiento de Cádiz a trasladar a otra jornada una de las actividades de su programación de Navidad previstas para ese día.

Así, el musical Voy a cantarte Héroes y villanos previsto para este viernes a las 18.00 horas en la plaza de San Juan de Dios pasa a celebrarse el domingo 28 de diciembre a las 12.30 horas ante la amenaza de lluvia.

El Consistorio también ha anunciado la suspensión del programa de Navidad en los Barrios que llega a Puntales y que se pospone para otra fecha aunque por ahora no se ha concretado por parte de fuentes municipales. Sobre el resto de actividades no se ha pronunciado por el momento.

La programación completa para el viernes 12 de diciembre es:

LIBROS SOLIDARIOS: Biblioteca José Celestino Mutis (San Miguel, 17) Biblioteca Adolfo Suárez (Avda. San Severiano s/n) Biblioteca de Santa María (Enrique el Mellizo, 2) Biblioteca de la Viña (Campo del Sur, 38). Horario habitual de bibliotecas.

EXPOSICIÓN DE CONJUNTO ESCULTÓRICO NIÑO JESÚS (GUATEMALA. SIGLO XVIII). DECORACIÓN ANDINA - Museo Las Cortes - 9:00 horas-18:00 horas

EXHIBICIÓN DE UN NACIMIENTO DE TÍTERES CON PIEZAS DE LA ASOCIACIÓN LA TÍA NORICA - Museo del Títere - 10:00 horas-20:00 horas

PLAYNAVIDAD. Exposición de muñecos PLAYMOBIL - Casa de la Juventud - Horario habitual (Lunes a viernes: 9:30 – 21:30. Sábados: 10:00 – 14:30)

VILLANCICOS FLAMENCOS “AIRES DE NAVIDAD” - Plaza San Lorenzo del Puntal - 20:00 horas

EXPOSICIÓN DE BELENES. Del 5 de diciembre de 2025 al 4 de Enero de 2026. Consultar Guía de Nacimientos Navidad 2025

ESPECTÁCULO DE LUZ EN LA PLAZA DE SAN JUAN DE DIOS. Pases diarios a las 19, 20 y 21 horas

BELÉN MUNICIPAL. Lunes a viernes de 18:00 a 21:30 horas. Sábados y domingos:Mañanas de 11:30 a 14:00 horas -Tardes de 18:00 a 21:30 horas. Días 24 y 31 de 11:30 a 14:00 horas. Días 25 y 1 de enero cerrado.

PARQUES NAVIDEÑOS. ATRACCIONES INFANTILES - Plaza de España y Plaza de San Antonio. Del 28 de noviembre al 18 de diciembre de 15:30 a 23:00 horas (diarios) y de 11:30 a 23:00 horas (festivos). Del 18 de diciembre al 7 de enero, de 11:30 a 23:00 horas. 24 y 31 de diciembre abiertos hasta las 18:00 horas

MERCADO DE ARTESANÍA. Del 28 de Noviembre de 2025 al 5 de Enero 2026. Plaza de la Catedral General: De 11:00 a 14:00 y de 17:30 a 21:30 horas. Día 24 y 31 de diciembre: De 11:00 a 19:00 horas. Día 25 de diciembre y 1 de enero: 17:30 a 22:00 horas. Día 5 de Enero: De 11:00 a 24:00 horas

‘La llamada más mágica’ conecta los barrios de Cádiz con Papa Noel y los Reyes Magos

Por otro lado, desde la Delegación Municipal de Juventud e Infancia acerca Laponia y Oriente a los barrios de Cádiz con su actividad navideña La llamada más mágica, una iniciativa que llevará a diferentes puntos de la ciudad para que los más pequeños conecten virtualmente con Papa Noel y los Reyes Magos y les puedan contar sus deseos para estas fechas especiales.

Esta actividad, que forma parte de la Navidad infantil junto al pasaje de la Gran Fábrica de la Ilusión en el Baluarte de la Candelaria y la exposición Playnavidad en la Casa de la Juventud, se desarrollará el lunes 22 de diciembre en la Plaza Manolo Santander; el martes 23 de diciembre en la Plaza de España; el viernes 26 de diciembre en la Plaza Virgen de Loreto; y el sábado 27 de diciembre en el Parque Telegrafía Sin Hilos; de 17:00 a 22:00 horas, con acceso libre.

Gracias a la instalación de dos casas decoradas con motivos navideños, habitadas por elfos y pajes reales, los niños y niñas de los barrios de Cádiz tendrán la oportunidad de realizar una videollamada en las que serán atendidos por el mismísimo Papa Noel y los Reyes Magos, además de actividades con animación navideña y nevada artificial.

“Queremos ofrecerles a los niños y niñas gaditanas una experiencia cercana y emocionante, en la que la fantasía vuelve a ocupar las plazas de los barrios”, ha indicado la concejala de Juventud e Infancia, Gloria Bazán, que ha subrayado que con esta iniciativa se pone el foco en la ilusión: “Un momento especial en el que los más pequeños sienten que Papa Noel y los Reyes Magos les escuchan de verdad, como parte de esa magia que envuelve siempre la Navidad”.

Para Bazán, lo más importante de esta actividad “es que vivan un instante único, de esos que se recuerdan toda la vida”, porque “sólo hace falta la imaginación de los niños y niñas y la emoción de estos días para que ocurra lo verdaderamente importante”.